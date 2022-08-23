Sayın Basın Mensupları

14.08.2022 tarihli Bazı basın organlarında çıkan haberlere istinaden; hatalı ve eksik bilgilerden dolayı sizleri doğru bilgilendirmek amacı ile bu düzeltme yazısını sizinle paylaşmaya ihtiyaç duyduk.

14.08.2022 tarihinde babamız Sayın Kemal Bozoğlu’nu kaybettik. Ailemiz için bu acı kayıp henüz çok taze iken sizlerin yazmış olduğunuz haber ile acımıza acı katılmıştır.

Öncelikle bilmenizi isterim ki babamız Kemal Bozoğlu, kardeşi Murat Bozoğlu ile Bumerang Travel Club (Cratos Hotel ) Ltd de aile ortaklığı sebebi ile 2013 yılından vefat ettiği güne kadar sorunlar yaşamıştır. Murat Bozoğlu ile her hangi bir iletişimi olmamıştır. Hastalık süreci boyunca da herhangi bir iletişim asla olmamıştır. Babamız Kemal Bozoğlu, Murat Bozoğlu nu affetmemiştir!

Bazı yayın organlarında babamızın vefat ettiği 14.08.2022 pazar günü, Murat Bozoğlu tarafından sistematik olarak servis edilen ‘Cratos Hotel Yönetim Kurulu Üyesi ve %30 hissedarı Kemal Bozoğlu’ haberleri de yanlı yazılmıştır.

Murat Bozoğlu vefatı üzerinden politika yapmaktadır. Bu durumu asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz! Bumerang Travel Club Ltd Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bozoğlu dur.

Şuan devam eden 22 adet dava vardır. Tüm davalar takip edilmektedir. Babamız Kemal Bozoğlu nun bizlere vasiyet etmiş olduğu tüm hakları için hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Sonuç bulana kadar da devam edecektir.

Saygılarımızla

Burcu Bozoğlu

Utku Bozoğlu

Mert Bozoğlu