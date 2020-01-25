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“Baba Parası” filmi oyuncuları City Mall’da Kıbrıslı sevenleri ile buluştu

Yeni yılın iddialı komedi aksiyon filmi ‘Baba Parası’nın Kıbrıs gala gösterimi dün akşam City Mall AVM’de 5 sinema salonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi

“Baba Parası” filmi oyuncuları City Mall’da Kıbrıslı sevenleri ile buluştu

Yeni yılın iddialı komedi aksiyon filmi ‘Baba Parası’nın Kıbrıs gala gösterimi dün akşam City Mall AVM’de 5 sinema salonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:06
“Baba Parası” filmi oyuncuları City Mall’da Kıbrıslı sevenleri ile buluştu

Gala öncesi söyleşi yapan Baba Parası başrol oyuncuları; Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin’e Kıbrıslı sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Film ekibi söyleşinin hemen ardından, film afişlerini sinema severler için imzaladı.

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Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı Baba Parası Kıbrıs Galasına, sinema severlerde büyük ilgi gösterdi. Tüm salonaları ziyaret ederek seyircisi ile buluşan film ekibi, Kıbrıslı Selim ‘in hikayesinden kısaca bahsetti.

‘Baba Parası’ başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir gala gecesinde basın mensuplarına duygularını şöyle aktardı;

Ahmet Kural: Kıbrıslı, dövmeli, göbekli ama sportmen bir üvey oğlu oynadım. Umarım Kıbrıslı yurttaşlarımız benim Kıbrıslılığımı beğenirler. Başta Murat Cemcir olmak üzere kadrodan birçok değerli oyuncuyla birçok defa farklı projelerde yer almıştık. Bu da bambaşka bir motivasyon kaynağı. Oyuncuların performansını tanımak, ekip olmak çok kıymetli. Baba Parası, güzel proje oldu.

Murat Cemcir: Güçlü bir ekibin parçası olmak çok çok önemli. Birbirine fizik ve duygu olarak tamamen zıt karakteri… hem babayı hem oğlunu canlandırmak benim için ilginç bir deneyim oldu. Makyajından oyunculuğuna kadar gerçekten de çok emek verdik. Hep birlikte harika bir iş çıkardığımıza inanıyorum.

Başbakan Ersin Tatar galada yaptığı konuşmada, ‘Baba Parası’ filminin ekibiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı ve filmin gişe rekorları kırarak en iyi sonucu almalarını diledi.

TR 40 33 Productions yapımcılığında gerçekleşen film, bir çoğu uzun yıllardır farklı yapımlarda bir araya gelmiş sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Senaryo ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Baba Parası’nda, Ahmet Kural ve Murat Cemcir altıncı kez bir araya geliyorlar. Bu ikiliye eşlik eden Devrim Yakut ve Rasim Öztekin zengin kadroda ilk göze çarpan isimler. Ayrıca Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da filmde rol alıyor. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
“Baba Parası” FilmiCıty Mall
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