banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
LEFKOŞA’DA FUHUŞA TEŞVİK
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Baba Parası filmi başrol oyuncuları ve film ekibi City Mall’da!

Kültür ve sanat faliyetlerine olan destekleri ile bilinen City Mall AVM, 24 Ocak Cuma günü Kıbrıs da çekimleri yapılan Baba Parası filmi başrol oyuncuları ve film ekibini sevenleri ile buluşturuyor.

Baba Parası filmi başrol oyuncuları ve film ekibi City Mall’da!

Kültür ve sanat faliyetlerine olan destekleri ile bilinen City Mall AVM, 24 Ocak Cuma günü Kıbrıs da çekimleri yapılan Baba Parası filmi başrol oyuncuları ve film ekibini sevenleri ile buluşturuyor.

19 Ocak 2020 Pazar 10:05
Baba Parası filmi başrol oyuncuları ve film ekibi City Mall’da!

Kıbrıs’da çekimleri yapılan  filmde, dikkatleri çeken Kıbrıslı Selim karakterini  Ahmet Kural canlandırıyor.

banner317
Film;zengin babanın birbirlerinden habersiz evlatları ve  anne, 'en kötü'nün 1 milyar dolarlık mirasa kavuşacağı 'çılgın' bir yarışın içinde kendilerini bulurlar. 1 milyar dolarlık mirası elde etmek için sınırlar zorlanmaya başlanır. Parayla elde edilebilen şeyler, onca kirliliğe ve çirkinliğe değer mi?... Kahramanlarımız ‘Baba Parası’nda güldürürken düşündürmeyi  de ihmal etmiyor.

 Senaryo ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Baba Parası’nda, Ahmet Kural ve Murat Cemcir altıncı kez bir araya geliyorlar. Bu ikiliye eşlik eden Devrim Yakut ve RasimÖztekin zengin kadroda ilk göze çarpan isimler. Ayrıca Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da filmde rol alıyor.

Baba Parası filmi başrol oyuncuları ve film ekibinin konuk olduğu söyleşi ve imza günü 24 Ocak Cuma günü Saat 17.00 ‘de ücretsiz olarak gerçekleşecektir.

Söyleşi ve imza ‘nın ardından oyuncular ,saat 18.15’de filmi seyircilerle birlikte izleyebilecek. Baba Parası özel gösterimi  biletleri City Mall AVM sinema salonu  Cine Mall gişelerinden satın alınabilecek. (MHA)

Son Güncelleme: 19.01.2020 11:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
672 aracı kontrol eden polis 153 sürücüye ceza kesti, bir aracı da trafikten men etti
672 aracı kontrol eden polis 153 sürücüye ceza kesti, bir aracı da trafikten men etti
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Uluslararası Eğitim Günü kapsamında etkinlikler düzenleniyor
Uluslararası Eğitim Günü kapsamında etkinlikler düzenleniyor
Meclis yarın toplanıyor
Meclis yarın toplanıyor
Hava durumu
Hava durumu
504 kg kaçak et ile yakalandı
504 kg kaçak et ile yakalandı
Kazanan numara ‘41167’
Kazanan numara ‘41167’
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın köy ziyaretleri sürüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın köy ziyaretleri sürüyor
Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı bildirgesi açıklandı
Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı bildirgesi açıklandı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim