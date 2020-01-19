Baba Parası filmi başrol oyuncuları ve film ekibi City Mall’da!

Kıbrıs’da çekimleri yapılan filmde, dikkatleri çeken Kıbrıslı Selim karakterini Ahmet Kural canlandırıyor.

Film;zengin babanın birbirlerinden habersiz evlatları ve anne, 'en kötü'nün 1 milyar dolarlık mirasa kavuşacağı 'çılgın' bir yarışın içinde kendilerini bulurlar. 1 milyar dolarlık mirası elde etmek için sınırlar zorlanmaya başlanır. Parayla elde edilebilen şeyler, onca kirliliğe ve çirkinliğe değer mi?... Kahramanlarımız ‘Baba Parası’nda güldürürken düşündürmeyi de ihmal etmiyor.

Senaryo ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Baba Parası’nda, Ahmet Kural ve Murat Cemcir altıncı kez bir araya geliyorlar. Bu ikiliye eşlik eden Devrim Yakut ve RasimÖztekin zengin kadroda ilk göze çarpan isimler. Ayrıca Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da filmde rol alıyor.

Baba Parası filmi başrol oyuncuları ve film ekibinin konuk olduğu söyleşi ve imza günü 24 Ocak Cuma günü Saat 17.00 ‘de ücretsiz olarak gerçekleşecektir.

Söyleşi ve imza ‘nın ardından oyuncular ,saat 18.15’de filmi seyircilerle birlikte izleyebilecek. Baba Parası özel gösterimi biletleri City Mall AVM sinema salonu Cine Mall gişelerinden satın alınabilecek. (MHA)