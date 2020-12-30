B1’in 4. şubesi Mağusa Liman Yolu'na açıldı

“DİSCOUNT MARKET” OLAN B1 GAZİMAĞUSA İÇERİSİNE 2. ŞUBESİ BUGÜN AÇILDI

Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in “aynı konsept farklı isimle” ‘B-1’ ilk şubesini Gazimağusa’ya açılmıştı.

Kaliteli ürünleri uygun fiyata müşteriye sunan B1 Gazimağusa, Akdoğan ve Serdarlı'dan sonra Mağusa Liman Yolu'na 4. “discount mağaza” yönetimi marketini bugün saat 13:00'da açtı.

B-1’in açılışına DAÜ MİKA( Mezunlar İletişim ve Kariyer Araştırma) Müdürü Derviş Ekşici tarafından kurdele kesilerek açıldı.Mağaza Sahibi Bulut ve DAÜ MİKA( Mezunlar İletişim ve Kariyer Araştırma) Müdürü Derviş Ekşici’nin konuşmasının ardından açılış gerçekleştirildi.

Mağaza sahibi Sinan Bulut konuşmasına şu şekilde devam etti.

“ Liman yolu mağazası olarak B1’in dördüncü şubesini açtık. Mağusa’mıza ve adamıza hayırlı olsun.”

DAÜ MİKA Müdürü Ekişi:

“ Sinan beye teşekkürlerimi iletirim. DAÜ MİKA( Mezunlar İletişim ve Kariyer Araştırma) Müdürüyüm. Sinan Bey de bizim mezunlarımızdandır. Benim için çok anlamlı bir açılış oldu. Sinan Bey bana göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevdalısıdır. Dünya da birçok daha karlı ortam varken KKTC’ne gelmesi ve çok değerli yatırımları yaptığı için kendisine teşekkür ederim. Çok büyük risk alarak yapıyor bunu, ben kendisini yürekten tebrik ederim.’ İfadelerini kullandılar. (MHA)