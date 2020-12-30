banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli bastırdı ve kazandı!
Pilli bastırdı ve kazandı!
Kırbaç gerek…
Kırbaç gerek…
Soğuk savaşın yeni adı: Gen savaşları
Soğuk savaşın yeni adı: Gen...
“Benim neyim eksik” safsatası
“Benim neyim eksik” safsatası
banner376

B1’in 4. şubesi Mağusa Liman Yolu'na açıldı

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:34
B1’in 4. şubesi Mağusa Liman Yolu'na açıldı
banner337
banner351

“DİSCOUNT MARKET” OLAN B1 GAZİMAĞUSA İÇERİSİNE 2. ŞUBESİ BUGÜN AÇILDI

Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in “aynı konsept farklı isimle” ‘B-1’ ilk şubesini Gazimağusa’ya açılmıştı.

Kaliteli ürünleri uygun fiyata müşteriye sunan B1 Gazimağusa, Akdoğan ve Serdarlı'dan sonra Mağusa Liman Yolu'na 4. “discount mağaza” yönetimi marketini bugün saat 13:00'da açtı.

banner341
B-1’in açılışına DAÜ MİKA( Mezunlar İletişim ve Kariyer Araştırma) Müdürü Derviş Ekşici tarafından kurdele kesilerek açıldı.
Mağaza Sahibi Bulut ve DAÜ MİKA( Mezunlar İletişim ve Kariyer Araştırma) Müdürü Derviş Ekşici’nin konuşmasının ardından açılış gerçekleştirildi.

Mağaza sahibi Sinan Bulut konuşmasına şu şekilde devam etti.

“ Liman yolu mağazası olarak B1’in dördüncü şubesini açtık. Mağusa’mıza ve adamıza hayırlı olsun.”

DAÜ MİKA Müdürü Ekişi:

“ Sinan beye teşekkürlerimi iletirim. DAÜ MİKA( Mezunlar İletişim ve Kariyer Araştırma) Müdürüyüm. Sinan Bey de bizim mezunlarımızdandır. Benim için çok anlamlı bir açılış oldu. Sinan Bey bana göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevdalısıdır. Dünya da birçok daha karlı ortam varken KKTC’ne gelmesi ve çok değerli  yatırımları yaptığı için kendisine teşekkür ederim. Çok büyük risk alarak yapıyor bunu, ben kendisini yürekten tebrik ederim.’ İfadelerini kullandılar. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: ”Okullar yarın idari tatil değil”
Amcaoğlu: ”Okullar yarın idari tatil değil”
Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde
Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde
“Aşı konusundaki bilgi kirliliği halk sağlığını tehlikeye atıyor”
“Aşı konusundaki bilgi kirliliği halk sağlığını tehlikeye atıyor”
Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı
Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı
TÜK çalışanları ödeniyor
TÜK çalışanları ödeniyor
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Münevver Çağın atandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Münevver Çağın atandı.
KKTC’de koronavirüse karşı sıkı tedbirler
KKTC’de koronavirüse karşı sıkı tedbirler
LAÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
LAÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
İlaçlarınızı doğru şekilde kullanıyor musunuz?
İlaçlarınızı doğru şekilde kullanıyor musunuz?
Girne Belediyesi açık hava reklam ihalesini yeniledi
Girne Belediyesi açık hava reklam ihalesini yeniledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim