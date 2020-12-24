B1 aktüel ürünler listesi bu hafta dopdolu!

24 Aralık B1 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri ile vatandaşların dikkatini çekmesi bekleniyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran B1 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri sizlere duyurmaya devam ediyor. B1 kataloğu içerisindeki tüm ürünleri listeleyerek sizlerin daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde ürün özelliklerini ve fiyatlarını da aynı listede bulabilirsiniz.

İŞTE B1 SPOT AKTÜEL KATALOĞU: (MHA)