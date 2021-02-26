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B1 5. şubesini açtı

B1 "discount mağaza” yönetimi marketini bugün Maraş bölgesinde halkın hizmetine sundu.

26 Şubat 2021 Cuma 18:20
B1 5. şubesini açtı
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Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in “aynı konsept farklı isimle” ‘B-1’, Bim gibi “discount mağaza” yönetimi market 5. şubesini bugün açtı.

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Kaliteli ürünleri uygun fiyata müşteriye sunan B1 Gazimağusa, Akdoğan, Serdarlı ve Mağusa Liman Yolu'ndan sonra Maraş bölgesinde bulunan eski çorap fabrikası binasına 5. “discount mağaza” yönetimi marketini bugün saat 13:00'da kurdele kesilerek açıldı.

Bugün açılan B-1 Market çok daha uygun fiyata satış yapmaya başladı. B-1’in açılışı Maraş bölgesinde bulunan vatandaşlardan büyük ilgi gördü. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
B1 Mağusa
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