B1 5. şubesini açtı

Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in “aynı konsept farklı isimle” ‘B-1’, Bim gibi “discount mağaza” yönetimi market 5. şubesini bugün açtı.Kaliteli ürünleri uygun fiyata müşteriye sunan B1 Gazimağusa, Akdoğan, Serdarlı ve Mağusa Liman Yolu'ndan sonra Maraş bölgesinde bulunan eski çorap fabrikası binasına 5. “discount mağaza” yönetimi marketini bugün saat 13:00'da kurdele kesilerek açıldı.
Bugün açılan B-1 Market çok daha uygun fiyata satış yapmaya başladı. B-1’in açılışı Maraş bölgesinde bulunan vatandaşlardan büyük ilgi gördü. (MHA)