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B-1 Serdarlı’ya açıldı

17 Aralık 2020 Perşembe 16:54
B-1 Serdarlı’ya açıldı
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“DİSCOUNT MARKET” OLAN B-1’İN 3. ŞUBESİ SERDARLI’YA AÇILDI

Kaliteli ürünleri uygun fiyata müşteriye sunan Gazimağusa, Akdoğan’dan sonra 3. discount mağaza” yönetimi marketini bugün Serdarlı’da halkın hizmetine sundu.

Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in “aynı konsept farklı isimle” ‘B-1’ ilk olarak Gazimağusa’ya açılmıştı. Gazimağusa’da açılan market, özellikle seçilen ürünleri bulundurarak çok daha uygun fiyata satış yapmaya başlamıştı. Türkiye’deki emsalleri gibi A-101, Bim gibi “discount mağaza” yönetimi market 2. Şubesini geçtiğimiz haftalarda Akdoğan’a açmıştı. 3. Şubesi bugün Serdarlı’da açtı.

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Bugün açılan B-1 Market çok daha uygun fiyata satış yapmaya başladı.

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım açılış konuşmasında; “B1 Marketler Genel Direktörü Sinan Bulut beye teşekkür ediyorum bölgeme böyle bir yatırımı yaptığı için, bölgemize hayırlısı olsun” dedi.

B1 Marketler Genel Direktörü Sinan Bulut konuşmasında, “B1 ailesi olarak üçüncü şubemizi açıyoruz.  Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz, her gittiğimiz bölgeden istihdam ediyoruz bu ekonomik krizde, gerek pandemi de işsizliğin önüne geçmek için özellikle tercih ediyoruz. Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Serdarlı’ya ve bölgenize hayırlı olsun” dedi.

B-1 Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım tarafından kurdele kesilerek açıldı. B-1’in açılışı Serdarlı’da vatandaştan büyük ilgi gördü. (MHA)

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Son Güncelleme: 17.12.2020 17:58
Anahtar Kelimeler:
B1 SerdarlıGazimagusaAkdoğan
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