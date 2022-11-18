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Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle Gaziveren Ve Doğancı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti
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Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle Gaziveren Ve Doğancı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti

Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle Gaziveren Ve Doğancı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti

18 Kasım 2022 Cuma 14:30
Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle Gaziveren Ve Doğancı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti

Lefke Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefke Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Aziz Kaya, Lefke çarşısı, Gaziveren Spor Kulübü ve Doğancı Spor Kulübü’ne ziyaret düzenledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaya’ya ziyaretlerinde, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve bazı parti yöneticileri ile partililer eşlik etti.

Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya ziyaretlerde yaptığı konuşmada, hayata geçirecekleri projeler sayesinde Lefke bölgesinin gelişimini sürdürme amacında olduklarını vurguladı.

-Kaya: “Son 2 yılda merkezi hükümet icraatın önünde takoz oldu”

Aziz Kaya, özellikle son 2 yılda devletin yerel yönetimlere katkı vermediğini ve bunun icraatın önünde büyük bir takoz olduğunu söyledi.  Önce pandemi, ardından da ekonomik krizle sarsılan yerel yönetimlere bir de merkezi hükümetin darbe vurduğunu savunan Kaya, buna rağmen uyguladıkları mali disiplinle belediyeyi ayakta tutmayı başardıklarını anlattı.

2014’ten 2020 yılına kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ancak son 2 yılda yaşanan krizlerden dolayı bazı projeleri bölgeye kazandıramadıklarını kaydeden Kaya, yeni dönemde bu projeleri de gerçekleştireceklerini ve Lefke bölgesinin gelişimini sürdüreceklerini belirtti.

-Akansoy: “Büyük dönüşüm yerel seçimlerle başlayacak”

Lefke’deki ziyaretlere katılarak yurttaşlara hitap eden CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise, ülkedeki büyük dönüşümün 25 Aralık’taki yerel seçimlerle başlayacağını ifade etti. Lefke bölgesinde Aziz Kaya’nın çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Akansoy, diğer tüm bölgelerde de CTP’nin dürüst ve işin ehli insanları aday gösterdiğini belirtti. Çaldıkları her kapıdan büyük bir destek gördüklerini söyleyen Akansoy, insanların CTP adaylarına inancının tam olduğunu ve 25 Aralık’tan sonra Kıbrıslı Türklerin umutlarını artıracak bir sürece adım atılacağını ifade etti.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 14:35
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