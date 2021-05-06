Aziz Fedai ölümünün 9. yılında anılıyor

Lefke Vakfı Kurucular Heyeti, Lefke Türk Spor Kulübü, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı, Lefke Gazi Lisesi eski müdürü ve Lefke Serdarı Aziz Fedai’nin ölüm yıl dönümünde, Covid-19 pandemisi nedeniyle mezarı başında anma töreni ve gelenekselleşmiş spor turnuvaları düzenlenemeyecek.

Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs Cumartesi günü aile fertlerinin katılımıyla Fedai’nin mezarı başında dua ve Lefke Orta Camii’nde “istirahat-ı ruhu” için mevlit okunacak.

Geleneksel olarak her yıl hayır kurumlarına yapılan katkının bu yıl Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Vakfımız Kurucular Heyeti eski başkanı Aziz abimizin eksikliğini her zamankinden daha fazla duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Yattığın yerin nur, mekânının cennet olduğuna inancımız tamdır” denildi.

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