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Azerbaycan’dan Ydp Gençlik Kollarına Teşekkür

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kolları, Azerbaycan’da seferberliğe katılmak için yaptıkları müracaata cevap geldiğini, YDP aracılığıyla Kıbrıs Türk halkına teşekkür edildiğini açıkladı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:22
Azerbaycan’dan Ydp Gençlik Kollarına Teşekkür
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kolları, Azerbaycan’da seferberliğe katılmak için yaptıkları müracaata cevap geldiğini, YDP aracılığıyla Kıbrıs Türk halkına teşekkür edildiğini açıkladı.
YDP Gençlik Kolları Başkanı Kurtuluş Sözmen, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

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 “Geçtiğimiz pazartesi günü e-mail yolu ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğine başvurduk. Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan’ın yanında olduğunu bu amaçla 25 gencimizi ilan edilen seferberliğe katılmak için Azerbaycan’a göndereceğimizi, gereken işlemin yapılmasını rica ettik. Dün Azerbaycan Büyükelçiliği müracaatımıza cevap verdi. Büyükelçilik, YDP Gençlik Kollarının şahsında Kıbrıs Türk Halkına teşekkürlerini iletti. Şu anda asker ihtiyaçlarının olmadığını belirterek sembolik de olsa bu müracaatımızın Azerbaycan halkına büyük moral destek sağlayacağını belirttiler. YDP Gençlik Kolları olarak Azerbaycan Türklerinin başarılı olmasını diliyor, ihtiyaç duyulması halinde bin 500’ü aşkın üyemizle Azerbaycan’ın yanında savaşmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz...”

 

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Son Güncelleme: 30.09.2020 15:32
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş Partisi (YDP)
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