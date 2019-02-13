Azerbaycan Sanatçıları Sergisi Açıldı

14 AZERBAYCANLI RESSAMIN 40 ESERİNİ KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ’NE BAĞIŞLADIĞI SERGİ, TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’NUN KATILIMI İLE AÇILDI



Lefkoşa, 13 Şubat 19 : Türkiye’de yaşayan 14 Azerbaycanlı ressamın 40 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla açıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi alanında gerçekleşen açılış törenine Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, Azeri sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Konya Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Azerbaycanlı sanatçılardan Prof. Dr. İlham Enveroğlu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim Üyesi Vahid Novruzov birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkılarından dolayı Azerbaycanlı sanatçılara teşekkür belgesi verildi.

HASSAN: “AZERBAYCAN RESMİ KENDİ İÇ DİNAMİKLERİ İLE VAR OLUYOR”

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, çok değerli sanatkârlarla bir arada olduklarını söyleyerek, kültür ve birliktelikle kardeşliğe vurgu yaptı.

Kurucu Rektör Suat Günsel’e sanatla buluşturma ortamını sağladığı için şükran duyduğunu dile getiren Hassan, 16. 17. 18. 19’uncu yüzyılların sanat etkileşimlerinden bahsetti. Azerbaycan’ın dünya çapındaki varlığı edebiyat ve müzik olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hassan, arzulanan ve hedeflenen temel husus olan hem milli şuuru kaybetmemek hem de evrensel olana açılmanın Azerbaycan sanatında vücut bulduğunu söyledi.

ENVEROĞLU: “YDÜ SANATA MUAZZAM YATIRIMLAR YAPIYOR”

Konya Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlham Enveroğlu, sergide ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

Azerbaycan resim sanatı ve sanatın köklerinin 10 bin yıl öncesine gittiğini belirten Enveroğlu, Azerbaycan sanatının Dünya Kültür Mirasının bahşettiği kür araz medeniyetinin Sümer kültürü ile aynı paralellikleri arz ettiğini söyledi.

Rönesans döneminde Azerbaycan’ın Ortadoğu’ya Endülüs’ten Çin’e kadar büyük sanatçı ihracatı yaptığını ve sanat misyonu üstelendiğini dile getiren Enveroğlu, Rönesans ressamlarına da ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

NOVRUZOV: “KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖZÜNÜ TANIYORUZ”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Vahid Novruzov, en büyük silahın kültür olduğunu, Suat Günsel’in de sanata yaptığı yatırımlarla doğru yollardan birini seçtiğini belirtti.

Farklı ülkelerden ressamlarım sanat yoluyla burada buluştuğunu kaydeden Noruzov, “Türkler bütün dünyaya yayıldılar. Buraya gelen sanatçılar Kıbrıs’ı kültürümüzü ve özümüzü tanıyorlar. Bizler de farklı ülkelerden gelen Türk ressamların buluşmasıyla özümüzü tanıyoruz” diye konuştu.

BAKAN ATAOĞLU: “YAKIN DOĞU AİLESİ ÜLKEDE MÜZECİLİĞİNİN GELİŞMESİNDE TAKDİRE ŞAYAN ADIMLAR ATIYOR…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise YDÜ ailesinin yapmış olduğu etkinliklere yetişmenin mümkün olmadığını belirterek ülkenin tanıtılması ve turistlerin ziyaret noktaları haline gelmesini sağlayacak güzel atılımlar yaptığını söyledi.

Konuşmasında müzelerin önemine vurgu yapan Bakan Ataoğlu, “1979 yılından günümüze kadar 1991 yılında sadece St. Barnabas’ın restore edilmesi dışında bu süre içerisinde hiçbir adım atılmadı. Yakın Doğu Üniversitesi ülkemizin tanıtılması ve turistlerin ziyaret edecekleri güzel alanlar oluşması için atılan adımların ötesinde adımlar atmaya başladı. Özelde Yakın Doğu Üniversitesi’nin devletten daha ileri attığı adımlar takdire şayan. Bize düşen görev ise atılan adımların yanında olmak, müzelerin işlevselliğini kazandırmak, açılacak olan müzelere turistleri getirip ziyaret noktasını oluşturarak bu vesile ile ülkemizi tanıtmasını sağlamaktır” dedi.

Hükümet ve bakanlık olarak kendilerine düşen görevi yerine getirmek için adımlar attıklarını dile getiren Bakan Ataoğlu, tüm ilçelerde müze açılması için çalışma başlattıklarını ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin de, açmaya çalıştıkları müzelerin iç dizaynı ile ilgili hiçbir talepte bulunmadan hayata geçmesi için her şeyini ortaya koyduğunu belirtti.

Ataoğlu, YDÜ’yü sanata verdiği değer için kutladı.

KURDELE KESEREK SERGİYİ GEZDİLER…

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, üniversite yönetimi ve sanatçılar serginin açılış kurdelesini kestiler ve sergiyi gezdiler. 14 Azerbaycanlı sanatçının yağlı boya ve akrilik teknikleri kullanarak hazırladığı eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

