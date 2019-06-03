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“azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Çavuşoğlu Tarafından Açıldı

 

“azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Çavuşoğlu Tarafından Açıldı

 

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:13
“azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Çavuşoğlu Tarafından Açıldı

 

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Azerbaycanlı 11 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Sergi, 15 Haziran tarihine kadar 08.00 - 16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,  Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Yardımcısı Ahmet Savaşan, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, misafirler ve sanatseverler katıldı.

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Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Azerbaycan Sanatçıları adına Anar Hüseynzada ile Tahir Alakbarov ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşma yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oluşturulması çerçevesinde 50. serginin açıldığını, Azerbaycan ressamlarının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dördüncü gelişleri olduğunu söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin üçüncü katının tamamlandığını aktaran Prof. Dr. Sadıkoğlu, müzede bugüne kadar 10 bine yakın eserin toplandığını belirtti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sadece Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarının ressamlarının eserlerinden oluştuğunu ve dünyada böyle benzer bir müze olmadığını dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Günsel ailesi dünya çapında eserler yapmıştır. Yakın Doğu Üniversitesi ile Hastanesi bu eserlerin örnekleridir. Üniversitemiz öğretim elemanları 2018 yılında 1200’den fazla makale yayınlayarak öğretim üyesi başına düşen makale sayısına göre üniversitemiz Türkiye’de üçüncü, KKTC’de birinci sırada yer aldı. Günsel ailesi kültür sanat alanında yeni bir eser yaratarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni kurdu. Bugüne kadar 500’den fazla ressam buraya gelip çalıştaylar yaparak sergiler açtılar” diye konuştu.

Azerbaycan ressamlarının eserlerinin “en yüksek değerde” alıcı bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Sadıkoğlu, Azeri ressamların hepsinin Azerbaycan Devlet Ressam Akademisi mezunu olduğunu söyledi. Ressamların odaklandığı konuların geniş olduğunu ve bir çok sergilerde ödüller aldığını da aktardı.

Konuşmaların ardında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Azerbaycanlı sanatçılara teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi.

(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

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