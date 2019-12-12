Azerbaycan, Kazakistan Ve Türkiyeli Sanatçıların Karma Resim Sergisi Ydü\'de Açıldı

Lefkoşa, 12 Aralık 19 (T..K): Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan’ın 17 ve Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva’nın 22 eserinden oluşan iki kişisel resim sergisi ile Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Murat Kara, Ozan Güvendi, Armağan Konak, Şuayyip Yücel, Hüda Sayın Yücel, Aytaç Özmutlu ve Hakan Arslan tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve toplamda 84 eserden oluşan karma sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan, Kazakistanlı Sanatçı Fatima Moldabayeva, Türkiye Baskı Resim sanatçıları adına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kara ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşma yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Prof. Şanlıdağ sanatçıyı desteklemenin toplumların geleceğine yatırım yapmak olduğunu söyledi.

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