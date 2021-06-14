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“Azerbaycan Türkçesinin Söz Dizimi” kitabı yayımlandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ’ın, “Azerbaycan Türkçesinin Söz Dizimi” kitabı yayımlandı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 14:15
“Azerbaycan Türkçesinin Söz Dizimi” kitabı yayımlandı
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Girne Amerikan Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, üniversitenin desteğiyle Kesit Yayınları tarafından basılan kitapta, “Azerbaycan Türkçesiyle Türkiye Türkçesinin söz dizimi” eşzamanlı olarak karşılaştırıldı.

Demirdağ, kitabının, Türkiye’de Azerbaycan Türkçesi grameriyle ilgili çeşitli araştırmalar olsa da söz dizimi alanında basılan ilk kapsamlı kitap olduğunu kaydetti. 

Demirdağ, kitabın; “Azerbaycan Türkçesi söz diziminin ayrıntılı bir şekilde incelendiği, orijinal eserlerden tek tek seçilen örneklerle desteklendiği ve Türkiye Türkçesi söz dizimiyle eşzamanlı olarak karşılaştırıldığı bir eser” olduğunu belirtti.

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Bu yöntemin seçilme nedeninin, iki lehçenin söz dizimi alanındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkartılması olduğunu ifade eden Demirdağ, kitap ile ilgili şunları kaydetti:

“Karşılaştırmanın daha iyi yapılabilmesi için her iki lehçedeki söz dizimi alanındaki çalışmalar tek tek incelenmiştir. Kitapta hem Azerbaycan Türkçesi hem de Türkiye Türkçesi söz dizimi alanındaki farklı görüşlere yer verilmiştir. Bu bağlamda her iki lehçenin söz dizimi üzerine yazılmış kaynak kitaplar tek tek incelenmiştir. Azerbaycan Türkçesi Söz Dizimi kitabında Türkiye Türkçesi gramerlerinde mevcut olan yöntem temel alınsa da kitapta aynı zamanda Azerbaycan Türkçesine has söz dizimi özelliklerine de yer verilmiştir. Bununla da çalışmanın tek yönlü yazılması engellenmiştir. Bu yolla her iki lehçenin söz dizimindeki benzerlik ve farklılıklar daha açık ve net olarak belirlenmiştir.”

“Söz Diziminin Kavram Alanı, Azerbaycan Türkçesi Söz Diziminde Sentaks İlişkileri, Kelime Grupları, Cümle ve Ögeleri, Cümle Türleri, Mürekkeb Sintaktik Bütövler/ Metin Sentaksı ve Durğu İşareleri/ Noktalama İşaretleri” olmak üzere yedi ana bölümden oluşan kitabın, Türkiye’de Azerbaycan Türkçesi söz dizimi üzerine çalışma yapacak araştırmacılara yol göstereceği ve geniş okuyucu kitlesinin yararlanabileceği bir kaynak olacak.

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Son Güncelleme: 14.06.2021 14:42
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkçesinin Söz Dizimi
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