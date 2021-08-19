Azerbaycan Turizm Birliği KKTC’de

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Vechi’nin girişimleri ile temmuz ayında gerçekleştirilen ve Azerbaycan Turizm Seyahat Acenteler Birliği Başkan, Başkan Yardımcısı ile tur operatörlerinin katıldığı çevrim içi toplantı sonrasında davet gerçekleştirildi.

Müsteşar Aktunç ve Bakü Temsilcisi Vechi’nin eşlik ettiği Azerbaycan Turizm Birlikleri heyeti, ilk görüşmeyi KKTC’de bulunan THY ve Pegasus yetkilileri ile gerçekleştirdi.



Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği ile bugün bir araya gelecek olan heyet ayrıca Gazimağusa ve Bafra turizm bölgesini de ziyaret edecek.Heyet yarın Girne bölgesindeki incelemelerinin ardından, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun onurlarına vereceği akşam yemeğinde, Ataoğlu ile bir araya gelecek.