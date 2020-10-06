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Az kalsın galeriye giriyordu!
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Az kalsın galeriye giriyordu!

Galeri’ye ait bahçe tellerine çarpan araç tamamen yandı!

06 Ekim 2020 Salı 08:08
Az kalsın galeriye giriyordu!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 07.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu 0-1 km üzerinde Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyreden Mustafa KAYA(E-26) yönetimindeki EZ 320 plakalı araç ile Başpınar Un Fabrikası önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çikarak önce toprak sete ,ardından Sedyıl Oto Galeri’ye ait bahçe tellerine çarparak tamamen yanmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor..

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Anahtar Kelimeler:
Sedyıl Oto GaleriLefkoşa Gazimağusa AnayoluTrafik Kazası
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