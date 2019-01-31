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Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu

Lefkoşa, 31 Ocak 19 (.): Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu dün Bostancı Bağcıl Spor Kulübü’nde gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev bölümü yaptı ve başkanlığa Cemal Dermuş getirildi.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Cemal Dermuş (Dernek Başkanı), Kani Ziya (Dernek sekreteri), Ali Gavani (Veznedar), Hasan Türköz (teşkilatlanmadan sorumlu faal üye), Osman Akçın (gençlik...

Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu

Lefkoşa, 31 Ocak 19 (.): Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu dün Bostancı Bağcıl Spor Kulübü’nde gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev bölümü yaptı ve başkanlığa Cemal Dermuş getirildi.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Cemal Dermuş (Dernek Başkanı), Kani Ziya (Dernek sekreteri), Ali Gavani (Veznedar), Hasan Türköz (teşkilatlanmadan sorumlu faal üye), Osman Akçın (gençlik...

31 Ocak 2019 Perşembe 16:32
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu

Lefkoşa, 31 Ocak 19 (.): Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu dün Bostancı Bağcıl Spor Kulübü’nde gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev bölümü yaptı ve başkanlığa Cemal Dermuş getirildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
“Cemal Dermuş (Dernek Başkanı), Kani Ziya (Dernek sekreteri), Ali Gavani (Veznedar), Hasan Türköz (teşkilatlanmadan sorumlu faal üye), Osman Akçın (gençlik ve araştırmalardan sorumlu faal üye), Filiz Besim (genel koordinasyondan sorumlu faal üye), Fatma Şenli Altınöz (sosyal işlerden sorumlu faal üye), yedek üyeler: Sontaç Dermuş, Şerife Akacan”
Denetleme Kurulu:
“Başkan Oğuz Çağatan, faal üyeler: Ahmet Özkaramanlı, Ahmet Emin Şenbayrak, yedek üye: Erdoğan Komut”
Disiplin Kurulu:
“Başkan İlter Kırmızı, üyeler: Erbay Eren, Fehmi Tokay, yedek üye Doğan Bağkur”
Yapılan açıklamada, Ayyannili Şehitleri Anma Gününün belirlenmesi ve Ayyanni Şehitler Anıtı’nın Bostancı köyüne dikilmesinin öncelikli amaçlar arasında olduğu belirtildi.
Toplantıda alınan diğer kararlar şöyle:
“Kuruluş amaçlarımızın başında gelen, Ayyannililer’in tarihi ve kültürel geçmişini araştırmak ve bir kitap haline getirmek amacı ile kolları sıvadık ve yola koyulduk. Araştırma yapacağımız konularla ilgili dernek yönetimi dışında yine Ayyannili gençlerden oluşacak bir gençlik ve araştırma komitesi kurma kararı aldık. Bu nedenle yönetim kurulu faal üyemiz Osman Akçın’ı görevlendirdi.”
(GÖZ/ÖK)
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