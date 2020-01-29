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Ayyannililer Derneği’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasının sergisi 31 Ocak’a kadar ziyarete açık

Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasının sergisi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. 27 Ocak’ta açılan sergi 31 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

Ayyannililer Derneği’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasının sergisi 31 Ocak’a kadar ziyarete açık

Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasının sergisi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. 27 Ocak’ta açılan sergi 31 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

29 Ocak 2020 Çarşamba 08:45
Ayyannililer Derneği’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasının sergisi 31 Ocak’a kadar ziyarete açık

Fotoğraflar, 5-12 Şubat tarihleri arasında Güzelyurt Belediyesi Sergi Salonu’nda da sergilenecek. 
Yarışma fotoğrafları yanı sıra sergideki bir bölümde de 1974 öncesine ait “Nostaljik Ayyanni (Aydın)” fotoğrafları da yer alıyor.
Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasının jüri üyeliğini Buket Özatay, Yıltan Taşçı ve Mustafa Evirgen yaptı. 15 fotoğrafçının 150 eseri mekansal portre ve portre, mekan ve manzara ile yerel yaşam konularında değerlendirildi. 
7 fotoğraf, para, plaket ve madalya ödülüne layık görülürken, 44 fotoğraf da sergilemeye değer bulundu.
Buna göre, birinciliğe seçilen Fatma Arca, “Kara Tahta” isimli fotoğrafıyla Zihni İmamzade Anısına Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Ödülü kazandı.
Öztan Özatay Fotoğraf Sanatı Teşvik Ödülü’nü “Acısı İlk Günkü Gibi” isimli fotoğrafıyla Neray Oykan aldı. Oykan yarışmanın ikincisi oldu. 

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İsmail Bozat, “Çeşme-İ Kebir” isimli fotoğrafı ile Zihni İmamzade Anısına Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Ödülü’ne, “Üzümün Aşkı” isimli fotoğrafı ile de Zihni İmamzade Anısına Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Zihni İmamzade Anısına Jüri Özel Ödülü’nü “O Yol” isimli fotoğrafı ile İnanç Soyer aldı.  Zihni İmamzade Anısına Jüri Özel Ödülü’nü “Acı” isimli fotoğrafıyla İnanç Soyer kazandı. 
Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Özel Ödülü  “Anılara Bakış”  isimli fotoğrafı ile Veysi Canateş kazandı.
Açılışta konuşan Dernek Başkanı Cemal Dermuş, vefa duygusuyla hareket ettiklerini kaydederek, “Amacımız Baf’ın en büyük Türk köyü olan Ayyanni’yi (Aydın) ve Ayyannilileri tanıtmak, geçmişteki dayanışmamızı ayakta tutarak gelecek kuşaklara aktarmak” dedi.
Açılışta, CTP Genel Başkanı ve CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür Sanat İşleri Sorumlusu Dt. Filiz Besim de konuşma yaptı. 

 

Son Güncelleme: 29.01.2020 11:57
Anahtar Kelimeler:
Ayyannililer Derneği
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