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Ayvasıl şehitleri yarın anılacak

Şehitler anılıyor

Ayvasıl şehitleri yarın anılacak

Şehitler anılıyor

21 Aralık 2019 Cumartesi 12:09
Ayvasıl şehitleri yarın anılacak

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği yıllarda şehit düşenlerin anıldığı 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yarın Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, Pazartesi Larnaka Şehitleri, Salı Kumsal Şehitleri, Çarşamba ise Kaymaklı Şehitleri anılacak.

TÜRKELİ’DE (AYVASIL) TÖREN YARIN… CUMHURBAŞKANI AKINCI DA KATILACAK
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın saat 09.30’da Türkeli’de düzenlenecek törenle anılacak. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

LARNAKA ŞEHİTLERİ
Larnaka Şehitleri ise, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yapılacak törenle anılacak.

KUMSAL ŞEHİTLERİ

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Kumsal Şehitleri, 24 Aralık Salı saat 10.30’da, Kumsal Baskını Şehitleri Anıtı, Barbarlık Müzesi’nde düzenlenecek törenle anılacak.

KAYMAKLI ŞEHİTLERİ
Kaymaklı Şehitleri ise, 25 Aralık Çarşamba saat 09:00’da Küçük Kaymaklı Şehitleri Anıtı’nda  düzenlenecek törenle anılacak.

 

Son Güncelleme: 21.12.2019 15:26
Anahtar Kelimeler:
Ayvasıl şehitleri
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