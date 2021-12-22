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Ayvasıl köyünde  katledilen 21 Kıbrıslı Türk törenle anıldı

Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, Ayvasıl köyünde  katledilen 21 Kıbrıslı Türk, Türkeli köyündeki Ayvasıl Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:15
Ayvasıl köyünde  katledilen 21 Kıbrıslı Türk törenle anıldı

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, 39.Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün’ün yanı sıra bazı milletvekilleri, askeri erkan ve dernek temsilcileri katıldı.
Tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından anıta çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.


TATAR
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, 58 yıl önce Ayvasıl’da yaşananların insanlık tarihinde belki de az sayıda benzeri olan bir katliam olduğunu belirterek, bu vahşetin dalga dalga ada geneline yayıldığını ve soykırıma dönüştüğünü vurguladı.
Kıbrıs Türk halkının kahramanlığı, mücahit, Mehmetçik ve Anadolu’nun desteğiyle varoluş mücadelesinin sürdürüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlerin manevi huzurunda Kıbrıs’ın tarihinin çok iyi bilinmesi, anlatılması ve yapılanların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.
58 yıl önce bu olayların, Kıbrıs kuruluş anlaşmalarından sadece 3 yıl sonra başladığını ifade eden Tatar, Kanlı Noel, Ayvasıl, Kumsal, Kaymaklı, Geçitkale-Boğaziçi, Erenköy, Taşkent, Muratağa-Sandallar, Aleminyo’yu hatırlattı.
“Bu küçücük adada bu kadar saldırı, vahşet, zulüm, insanlık dışı muamele…” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının zihniyetinin, Kıbrıs’ın bir Yunan adası olması olduğunu kaydetti.
Rum tarafının Helen düşüncesi, megali idea ve Akritas Planı’nın uygulanmasına yönelik her türlü uluslararası anlaşmaya rağmen adımlar atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının buna karşı durduğunu söyledi.
1974 Mutlu Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne, hürriyetine kavuştuğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu aşamadan sonra Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile uluslararası baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi.
Kıbrıs’ta gerçeklere dayalı bir çözüm arayışı içerisinde iki devletin iş birliğiyle ancak bir anlaşma olabileceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunu var gücümüzle bütün dünyaya haykıracağız” dedi.
Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının sürdürülmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı diledi ve acılarını paylaştığını ifade etti.


BENAN
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, “Bugün gözyaşı ve acılarla dolu günlerin başladığı, dünyanın ve Barış Gücü’nün gözleri önünde işlenmiş insanlık suçunun 58’inci yıl dönümüdür” dedi. Benan, Enosis hayaliyle yaşayan Rum-Yunan ikilisinin masum insanları zorla evlerinden ettiğini, göçe zorladığını, kadın, kız, yaşlı, çocuk demeden katlettiğini belirtti.


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“103 TÜRK KÖYÜ TERK EDİLDİ, 25 BİN YURTTAŞIMIZ GÖÇ ETMEK ZORUNDA BIRAKILDI”
1950’li yıllardan, 1960’lı yıllara kadar Kıbrıslı Türklerin yaşadığı zorlukların, 1963’ten başlayarak, 11 yıl devam ettiğini ifade eden Gürsel Benan, baskı, zulüm ve katliamlarla 103 Türk köyünün terk edildiğini, 25 bin yurttaşın göç etmek zorunda bırakıldığını kaydetti.
Benan, Akritas Planı’yla Türklerin adadaki varlığına tamamen son verilmek istendiğini ve adadaki ilk toplu katliamın Ayvasıl köyünde gerçekleştirildiğini söyledi.
O dönemde Ayvasıl’da yaşananları anlatan Gürsel Benan, ilk şehit Ayşe İbrahim’in 10 yaşında olduğunu dile getirerek, 21 kişinin şehit edilmesiyle Ayvasıl’da tek bir Türk kalmadığını kaydetti.
1974’e kadar Kıbrıs Türk halkının örnek bir direniş ve dayanışma sergilediğini vurgulayan Benan, Barış Harekâtı ile Anavatan Türkiye’nin yalnız Türklere değil, Rumlara da barış ve özgürlük sağladığını belirtti. 
Benan, Türk askerinin adada 47 yıldır devam eden barışın tek güvencesi olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin garantörlüğü ile kalıcı bir anlaşma olabileceğini belirtti.
“Geçmişi unutamayız ama kin ve nefret ikliminin sonsuza dek sürdürülmesini istemeyiz” diyen Benan, Kıbrıs Türk halkının iki devletli bir çözüm için çaba sarf etmeye devam edeceğini söyledi.
Törenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Sucuoğlu, şehitlikte bulunan fotoğrafları inceledi.

 
  
 


 

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Son Güncelleme: 22.12.2021 13:38
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