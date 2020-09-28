Aytuğ Türkkan’dan şok istifa kararı

Gazeteci Aytuğ Türkkan, yayın hayatına başladığı günden bu yana çalıştığı Diyalog Medya Grubu'yla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan gazeteci Türkkan, “Mesleğimde 20’nci yıla adım atmaya hazırlandığım bu günlerde geçmişten bugüne üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim” diyerek, “Her ayrılık hüzündür ama her bitiş yeni bir başlangıçtır... Yeni normalde yeni nesil mecralarda bildiğiniz Aytuğ yoluna devam edecektir kuşkusuz” ifadelerine yer verdi.

Türkkan’ın bir başka medya kuruluşuna dahil olup olmayacağı bilinmiyor.

Aytuğ Türkkan, açılamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün itibarı ile kuruluşundan bu yana içinde yer aldığım Diyalog TV (tv2020) ailesi ile yollarımız ayrılıyor… Her ayrılık hüzündür ama her bitiş yeni bir başlangıçtır… Yeni normalde yeni nesil mecralarda bildiğiniz Aytuğ yoluna devam edecektir kuşkusuz… Mesleğimde 20’nci yıla adım atmaya hazırlandığım bu günlerde geçmişten bugüne üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim... 6 yılı aşkın bir süredir benle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca emekleri için çok teşekkür ederim… Yeniden buluşmak üzere…”