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Ayten Deniz yarın defnedilecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kayınvalidesi Ayten Deniz’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında, “Acımız büyüktür” dedi. 

19 Eylül 2021 Pazar 14:15
Ayten Deniz yarın defnedilecek

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ayten Deniz yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na eşinin yanına defnedilecek.
Kıbrıs konusuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’ın annesi Ayten Deniz’in yaşamını yitirmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, üzüntülerinin büyük olduğunu belirtirken, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:   

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“Kayınvalidem Ayten Deniz’in vefatını çok büyük bir üzüntü ile göreve geldiğim New York’ta öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailemize, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.
Ayten hanım hanımefendi kişiliği, sevecenliği, güzelliği ve fedakârlıkları ile hep anılacaktır. Üzüntümüz büyüktür, kendisini hep özlem ve sevgiyle anacağız. Nurlar içinde uyusun, ruhu şad olsun.”
Ulusal mücadelede büyük hizmetleri bulunan merhum Kemal Deniz’in eşi Ayten Deniz, yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na eşinin yanına defnedilecek.

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Son Güncelleme: 19.09.2021 14:41
Anahtar Kelimeler:
AYTEN DENİZ
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