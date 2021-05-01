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Aytan Kasap vefat etti

Aytan Kasap alışveriş yaparken bir anda fenalaşıp hayatını kaybetti.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:02
Aytan Kasap vefat etti
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Ergün YAHAT 
Gazimağusa'nın sevilen insanları dan Aytan Kasap (30) bugün akşam üzeri Erülkü süpermarkette alış veriş yaptığı esnada bir anda fenalaşarak yere düşüp hayatını kaybetti.Bir kız babası olan  Aytan Kasap'ın kalp kirizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği  idda edilirken  ölümü başta ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu

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Son Güncelleme: 01.05.2021 21:22
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KktcAYTAN KASAPVefat Etti
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