Aytan Kasap vefat etti

Ergün YAHAT

Gazimağusa'nın sevilen insanları dan Aytan Kasap (30) bugün akşam üzeri Erülkü süpermarkette alış veriş yaptığı esnada bir anda fenalaşarak yere düşüp hayatını kaybetti.Bir kız babası olan Aytan Kasap'ın kalp kirizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği idda edilirken ölümü başta ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu