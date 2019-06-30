Aytaç Çaluda: “turizm, Lefke’ye Büyük Bir Fırsat Sunuyor”

Lefkoşa, 30 Haziran 19 (.): UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, turizmin, Lefke’ye büyük bir fırsat sunduğunu söyleyerek, UBP-HP hükümetinin Lefke’nin eğitim ve turizm potansiyelinin gelişmesi için gereken adımları atacağına inanç belirtti.

Çaluda, yaptığı açıklamada, bölgede açılan Velmer Otel’in bölge için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, bunun gibi kıymetli yatırımların, üçüncü yaş, kültür, eğitim ve sağlık turizmi bakımından son derece önemli potansiyeli bulunan Lefke’de artarak devam ettirilmesi için hükümetin desteğinin tam olduğunu belirtti.

Velmer Otel gibi kıymetli yatırımların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, ülke ve bölge insanına inancın en somut göstergesi olduğuna vurgu yapan Çaluda, UBP-HP hükümetinin Lefke’nin eğitim ve turizm potansiyelinin gelişmesi için gereken adımları atacağına inanç belirtti.

10 bin yıllık köklü tarihe ve kültürel zenginliğe sahip, aşk ve sevgi adası Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirten Çaluda, turizmin günümüzde, kültürlerarası diyalog, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç haline geldiğini vurguladı.

1950’de 25 milyon olan uluslararası turist sayısının, günümüzde 1,2 milyarı geçtiğini, bu rakamın 2030’larda 1,8 milyara ulaşacağının hesaplandığını belirten Aytaç Çaluda, küresel krizlere ve Dünya’da yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen turizmin gelişimini sürdüren en önemli endüstri olduğuna dikkat çekti.

KKTC’nin dış ticaret açığının yarısından fazla bir kısmının turizm gelirleri ile karşılandığını belirten Aytaç Çaluda, turizmin genelde ülke, özelde ise Lefke açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs için dört beş saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 1.5 milyar insanın, Kuzey Kıbrıs açısından büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Çaluda, hükümetin turizmin 12 aya yayılması ve turizmin çeşitlenmesi için gerekli adımları atmaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Başbakan Ersin Tatar’ın turizme özel bir önem verdiğine dikkat çeken Çaluda, “Başbakanımız başta olmak üzere Turizm Bakanı ve Hükümetimiz, KKTC’deki döviz gelirlerinin çoğalması ve ülke insanının refah seviyesinin artması için turizmi geliştirerek yaygınlaştırmaya ve sürdürülebilir bir noktaya getirmeye kararlıdır. İnanıyorum ki özelde Lefkemize genelde ise diğer bölgelere verilecek desteklerle önümüzdeki iki yıl içinde turizmde altın bir dönem yaşanacaktır” dedi.

Çaluda, Lefke’ye kazandırdığı turistik tesis ile, hem isdihdama hem de ekonomiye yapacağı katkıdan ötürü Mustafa Özüer’e teşekkür etti.

(HA)