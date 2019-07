Ayşegül Zaim fırtınası kasıp kavruyor

AYŞEGÜL ZAİM FIRTINASI KASIP KAVRUYOR

Ergün YAHAT

Ülkemizin sevilen başarılı ve güçlü sesi Ayşegül Zaim Türkü Gözlüm, ve Geldi Aşk isimli albümünden sonra yeni bir single ile dinleyicilerinin karşısında.

Son çalışmasında farklı bir sound yakalamak adına Merve Özbey, Sibel Can, Demet Akalın, Tuğba Yurt gibi tanınmış sanatçıların aranjörü Celil Yavuz’la aylarca stüdyo çalışması yapan sanatçı, Sözü müziği sanatçıya ait şarkı Kıbrıs radyolarında çok kısa bir zaman içinde 1 numaraya yükseldi. Albümde yine tanınmış müzisyenler bas gitar: Görkem Oker, Gitarlar: Caner Güneysu, Cello: Can Sesler, ud: Enes Yolcu gibi Hande Yener, Derya Uluğ, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Tarkan, Sibel Can ve Merve Özbey gibi sanatçılarla çalışan müzisyenler eşlik etti. Çalışmasını Türkiye de başarılı konserlere imza atan, işlerinde en iyisi olan Murat Kınay ve ekibi Kınay Prodüksiyonla yollarını birleştiren sanatçı Ekim ayı gibi konserlere başlayacağını kaydetti.