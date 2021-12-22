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Ayşe Tural’ın son kitabı “Hadi Gülümse” tanıtıldı

Ayşe Tural’ın köşe yazılarından oluşan 17’nci kitabı olan son kitabı “Hadi Gülümse”, Girne’de tanıtıldı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:45
Ayşe Tural’ın son kitabı “Hadi Gülümse” tanıtıldı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre , Ayşe Tural, babasına ithaf ettiği kitabında, yaşama sevincini anlatıyor ve “okuyucuların yüreklerine dokunmayı” amaçlıyor.

Tanıtımda konuşan Ayşe Tural, “17. kitabıma bir imza daha koymak şerefine ve mutluluğuna eriştim. Yaşamın en güzel tarafı bana göre hayata gülümsemek. Hayatla kavga etmek yerine eğer dans edersiniz hayat size gülümsüyor. Onun için ben 17. kitabımın adını ‘Haydi Gülümse’ koydum. Tüm olumsuzluklara inat gülümseyebilmek insanın gücünü, ruhunun ve kalbinin güzelliğini gösteriyor. Hayata bakış açısındaki o ışığı yakalamamızı sağlıyor diye düşünüyorum” dedi.

Tural, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye de sanatı ve sanatçıyı her zaman desteklediği için teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de tanıtımda yaptığı konuşmada, “Bu şehir pek çok aktivitelerin yanında sanat aktivitelerine de önem veren bir şehirdir. Bu nedenle bizim hep söylediğimiz üretmek çok önemlidir. Herkes yaptığı işi en iyi şekilde yaptığı sürece bu toplumda var olacağız ve bu toplumda yaşamamız daha anlamlı olacaktır” dedi.

Herkesin işinin en iyisini yapması gerektiğini kaydeden Güngördü, bugünün gelecek nesillere yazmakla aktarılacağına işaret etti.

Güngördü, “İşin temelinde üretim ve insan odaklı çalışmalar olması gerekmektedir” diye konuştu.

Tüm dünya gibi Kıbrıs’ın da sıkıntılı dönemlerden geçtiğine işaret eden Güngördü, bu tarz aktivitelerle gülümsediklerini kaydetti ve Ayşe Tural’ı kutladı; Girne Belediyesi’nin 7 yılda 30 kitap bastığını açıkladı.

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Son Güncelleme: 22.12.2021 20:30
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