Ayşe Tural’dan Girne’de imza günü

Anı- deneme türündeki yazılarında ve şiirlerinde olumlu duyguları hiç yılmadan tekrarlayan Tural, bu kitabında da yine hayata “gülen gözlerle bakmanın” ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.
21 Aralık 2021 Salı 13:40
Son Güncelleme: 21.12.2021 14:37
Emekli edebiyat öğretmenlerinden şair- yazar, gazeteci, Ada tv’de yapımcı ve sunucu Ayşe Tural, 17. eseri deneme türündeki kitabı “HaydiGülümse”yi okurları için imzalayacak.
Anı- deneme türündeki yazılarında ve şiirlerinde olumlu duyguları hiç yılmadan tekrarlayan Tural, bu kitabında da yine hayata “gülen gözlerle bakmanın” ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.