banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari ücret toplantısı yarın!
Dövizde sert düşüş
Dövizde sert düşüş
Şehitlerimizi anıyoruz
Şehitlerimizi anıyoruz
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
banner404

Ayşe Tural’dan Girne’de imza günü

Emekli edebiyat öğretmenlerinden şair- yazar, gazeteci, Ada tv’de yapımcı ve sunucu Ayşe Tural, 17. eseri deneme türündeki kitabı “HaydiGülümse”yi okurları için imzalayacak.  

21 Aralık 2021 Salı 13:40
Ayşe Tural’dan Girne’de imza günü

Anı- deneme türündeki yazılarında ve şiirlerinde olumlu duyguları hiç yılmadan tekrarlayan Tural, bu kitabında da yine hayata “gülen gözlerle bakmanın” ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

banner341
Girne Belediyesinin hazırladığı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün konuşmasıyla başlayacak imza günü, yeni belediye binasında yer alan Cameka Café’de yarın (22Aralık Çarşamba) saat 14.30 - 16.30 saatlerinde gerçekleşecek.

banner360
Son Güncelleme: 21.12.2021 14:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Dr.Gardiyanoğlu DP’ye katıldı
Dr.Gardiyanoğlu DP’ye katıldı
AKM’de tören düzenlendi
AKM’de tören düzenlendi
TDP Milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret etti
TDP Milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret etti
Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde yeniden grev başlattı
Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde yeniden grev başlattı
“Nesiller Buluşuyor Projesi” işbirliği protokolü imzalandı
“Nesiller Buluşuyor Projesi” işbirliği protokolü imzalandı
Avcı: "Yol güvenliği hızla geriliyor"
Avcı: "Yol güvenliği hızla geriliyor"
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa’da da anıldı
Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa’da da anıldı
TAK'ın 48. kuruluş yıldönümü için kutlama mesajları
TAK'ın 48. kuruluş yıldönümü için kutlama mesajları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim