banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kooperatif Merkez Bankasında Neler Oluyor !!!
Son Dakika
Asya'ya yaptıklarınızla Kıbrıs Türkü'ne diz çöktürdünüz!
Asya'ya yaptıklarınızla Kıbrıs Türkü'ne diz...
Haftalık hava tahmin raporu
3 gün sis bekleniyor
Anastasiadis gayrı resmi üçlü görüşme sonrasında açıklama yaptı
Görüşme verimli geçti
banner376

Aysal: "Tüm örgüt ve siyasi partiler istisnai vatandaşlıkları sorgulasın”

‘Külliye mimarına verilen vatandaşlık’ tepkisi devam ediyor.

28 Eylül 2021 Salı 14:54
Aysal: "Tüm örgüt ve siyasi partiler istisnai vatandaşlıkları sorgulasın”

banner341

Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Seran Aysal, katıldığı TV programlarında KKTC vatandaşlığına alınan “Külliye Mimarı” ile ilgili tepkilerinin devam edeceğini bir kez daha dile getirdi.

Ülke gündeminin ‘Külliye’ olmadığını; halkın gündeminin eve ekmek götürme, işsiz kalmama derdi olduğuna vurgu yapan Başkan Seran Aysal, “Yaptığımız araştırma ve netleştirilen bilgiler sonrası hükümet edenler marifetiyle topluma ve meslektaşlarımıza yapılan saygısızlığı, yok saymayı, hukuksuzluğu, toplumun aklıyla dalga geçercesine yapılmış istisnai vatandaşlığı asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

Aysal: “Bu yapılan camiamız tarafından asla unutulmayacaktır”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Bakanlar Kuruluna kararın iptali için yazılı ihbar gönderdiğini de kaydeden Aysal, “İptal edilmediği takdirde dava yoluyla iptal edileceği bildirildi” ifadelerini kullanıldı.

Başbakan’ın da, vatandaş yapılanın da “mimar” olduğuna değinen Aysal, mimarlık mesleğinin ilk kez iki mimar iş birliğinde hile, hurda ve hukuksuzluk ile bir arada anıldığını söyledi.

Mimarlık mesleğinin hiç bu kadar küçük düşürülmediğini, böylesi bir yasa dışı ve usulsüzlükler serisiyle anılmadığını belirten Aysal, “Bu yapılan camiamız tarafından asla unutulmayacaktır” dedi.

“Uydurma gerekçelerle vatandaşlık değersizleştiriliyor”

Yasaların verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanacaklarını, bunu toplum için yapacaklarının da altını çizen Aysal, ‘Aidiyet’ duygusunun köreltilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. Hükümet tarafından vatandaşlığın değersizleştirildiğine de dikkat çeken Aysal, “Tüm bunlar ne uğruna? Vatandaş eve ekmek götürme, işsizlik, sağlık ve hayatını idame ettirme derdinde” ifadelerini kullanarak vatandaşına bütçe ve benzeri bahaneleri öne sürerek sağlık hizmeti sunamadığı, sahip çıkamadığı için başka ülkelerde yaşama umudu arattıran, başka hükümetlerin insafına ve yardımına muhtaç kalan hükümet edenlerin, yüz milyonlar harcanarak inşa edilecek ‘Külliye’ için her türlü hukuksuzluğa imza atıp toplumu hiçe saydığını söyledi.

“Her karşılaştığınız meslektaşınızın gözünde kendi insanına güvenmemenin karşılığını, yok saymayı ve hiçleştirmenin yanında topluma ve mesleğe saygısızlığınızın yansımasını göreceksiniz!” diyen Aysal, verilen istisnai vatandaşlıkların yasa içerisinde olmayan uydurma gerekçelerle yasalmış gibi dağıtıldığını kaydetti.

Aysal “Siyasi partiler istisnai vatandaşlıkları dava etmelidir”

Halkın sabrını test edercesine hukuksuz gerekçelerle istisnai vatandaşlığın adeta dağıtıldığını belirten Aysal, tüm örgütlerin, mecliste temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi partileri toplumsal sorumluluk almaya ve halk adına dava açmaya davet etti. İstisnai vatandaşlığın raydan çıktığını, sürdürülebilir olmadığını etkin denetim yapılması ve bu sesin yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

Aysal “Yaşananlar toplumsal özgüveni yok etmek amaçlıdır”

Katıldığı programlarda usulsüz ve hukuksuz istisnai vatandaşlığın yanında ‘külliye’ konusunu da değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Seran Aysal, “idarecilerin toplumsal özgüveni yok etmek için attıkları adımları, mesleklere yapılan itibarsızlaştırma çalışmalarını, usulsüz ve hukuksuz istisnai vatandaşlıkları sorgulamaya ve sorgulatmaya devam edeceğiz. Derin usulsüzlük ve seri hukuksuzluğu anlatmaya devam edileceğini, bu yapılanları hak etmeyen meslektaşlarımla ve kabul etmeyen her bir birey ile birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Hukuk devleti ilkeleri ile yaşamak ve kendi kararlarını verebilmek toplumumuzun hakkıdır” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Seran AysalKKTC VATANDAŞLIKLARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis heyeti Strasbourg’da
Meclis heyeti Strasbourg’da
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakan Amcaoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Özer ile görüştü
Bakan Amcaoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Özer ile görüştü
Kadın Futbol Kulübü kurulup, cimnastik kursu düzenleniyor
Kadın Futbol Kulübü kurulup, cimnastik kursu düzenleniyor
Çakıcı: “En kısa zamanda seçime gidilmesi gerek”
Çakıcı: “En kısa zamanda seçime gidilmesi gerek”
Ombudsman: “Belediyeler Birliği Yasası'ndaki eksiklikler giderilmeli”
Ombudsman: “Belediyeler Birliği Yasası'ndaki eksiklikler giderilmeli”
Tilki: "Zan altında bırakıldık"
Tilki: "Zan altında bırakıldık"
DP, Mağusa İlçesi Piyale Paşa Mahallesi’nde gençlik örgütünü kurdu
DP, Mağusa İlçesi Piyale Paşa Mahallesi’nde gençlik örgütünü kurdu
Polisten haberler
Polisten haberler
Tatar: “Rum’un azınlığı olmayacağız”
Tatar: “Rum’un azınlığı olmayacağız”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim