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Aysal: “Mesleğimiz onurumuz, birliğimiz gururumuz”

KTMMOB Başkanı Aysal kuruluş yıldönümleri dolayısyla mesaj yayımladı..

03 Aralık 2021 Cuma 14:20
Aysal: “Mesleğimiz onurumuz, birliğimiz gururumuz”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, birliğin kuruluşunun 61. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, birliğin kamu yararı, bilim, hukuk, eşitlik, adalet, mücadele, emek ve toplumun ta kendisi olduğunu belirtti.

Başkan Seran Aysal mesajında, “3 Aralık 1960 tarihinden itibaren kamu yararı, meslek etik değerleri ve itibarına; bilimin ışığında, demokrasi - eşitlik - adalet ilkeleri etrafında sahip çıkan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) bugün 61. yaşını kutluyor” ifadelerini kullandı.

Aysal, KTMMOB’nin kurulduğu ilk günden itibaren mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinde odalar arası dayanışmayı sağlayıp geliştirirken, mesleki itibar ve kamu yararını zedeleyici her konuda söz sahibi ve yönlendirici olduğunu belirtti.

Başkan Aysal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 meslek odası, 30'u aşkın farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinlerinden 4 bin 800 üyeye sahip olan birliğimiz, eğitimden kişisel hak ve özgürlüklere, çevre ve imardan sağlığa, gıda güvenliğinden sürdürülebilir tarıma, enerjiden bilişime, endüstriden trafiğe kadar olan toplumsal yaşama dair konularda bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmakta; projeler üreterek, katkı ve önerilerde bulunmaktadır.

Geçmişten bugüne yönetiminde yer alan başkanlar, yönetim kurulları, üyeleri ile birlikte ortaya koyduğu fikirler, vizyon ve değerleri ile toplumsal özgüveni sağlayan birliğimiz, bu topraklarda yaşayan herkesin daha aydınlık, daha sağlıklı, daha planlı ve düzenli, daha demokratik ve adaletli, refah içerisinde bir yaşam sürebilmesi için çalışmalarına ve mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir.”

“HUKUKSUZLUKLARA KARŞI MÜCADELE VERDİK”

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Birliğin hukuk mücadelelerine değinen Aysal, Külliye, vatandaş yapılan mimar ve İmar Planı konularına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Mesleğimizi, insanımızı, insan kaynağımızı yok sayma, toplumu dönüştürme çabasına ve hukuksuzluklara karşı çok büyük mücadeleler verdik.

İçinden geçmekte olduğumuz salgın süreci ve buna bağlı olarak yaşadığımız ekonomik daralma, işsizlik, sağlık gibi konularda çözüm üretilmesi beklenirken; toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamayacak, toplumun değil birkaç kişinin çıkarı hukuksuzluklarla bilimden uzaklaşarak öncelik yapıldı.

Birileri tarafından dikte edilerek veya keyfi aldıkları kararlarla ülke insanının varlığını ve itibarını hiçe sayan hükümetlere ve siyasi anlayışın karşısında durmaya devam edeceğiz.

Toplumumuz, kentlerimiz, çevremiz, ormanlarımız, tarihi yapılarımız, kültürümüz, doğal kaynaklarımız, doğamız, toprağımız ve geleceğimiz için hukuksuzluk karşısında yükselttiğimiz mücadelemizi hukuki zeminde yürütüp Yüksek İdari Mahkemesi’ne müracaat edip hukuksuz ve meslektaşlarımızı yok sayan tüm uygulamaların yürütmesini durdurmak için ayrı ayrı davalar dosyalayıp, ara emri kararı alınmıştır.”

Birliğin hukukun üstünlüğünü ilke edindiğini belirten Aysal, hukuka ve yargıya güvendiklerini, hukuksuzluk, peşkeş, rant, kişisel ve partisel çıkar ile gizli pazarlıklarla hareket ettiğini savundukları hükümetin ‘bu zihniyetine geçit vermeyeceklerini’ ifade etti. 

Aysal, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“KTMMOB bu toprakları en iyi bilen, yaşayan ve var eden, bu ülkede yaşayan, emek veren, bilgisini, deneyimini paylaşan yetişmiş insanlarını ısrarla yok sayma gayretleri karşısında dayanışma ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürecektir.

61 yıldır kararlılıkla ve yılmadan toplumuna sahip çıkan KTMMOB; kamu yararıdır, bilimdir, hukuktur, eşitliktir, adalettir, mücadeledir, emektir ve en önemlisi toplumun ta kendisidir.”

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Son Güncelleme: 03.12.2021 15:21
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