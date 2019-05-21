Ayrıldığı kız arkadaşının sığındığı kişiyi öldürmekle tehdit etti

Ayrıldığı kız arkadaşı A.Ü’ nün sığındığı N.G isimli şahsı 20.5.2019 tarihinde Gazimağusa polis müdürlüğü park alanı içerisinde kolundan tutarak elindeki bıçakla ölümle tehdit eden TC vatandaşı A.T polis tarafından suçüstü yakalandı.

Zanlı bugün 21.5.2019 tarihinde teminata bağlanmak maksadıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis mensubu Kemal Onbaşı yemin vererek olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Onbaşı aktardığı bilgide zanlının ayrıldığı kız arkadaşı A.Ü nün 3 günden beri Gazimağusa sakini N.G nin yanına sığındığına dair bilgi aldığını, 20.5.19 tarihinde N.G nin şikâyette bulunmak üzere Gazimağusa polis müdürlüğüne gittiğini öğrenmesi üzerine kendisinin de polise gittiğini belirtti. Zanlının müdürlük dışında park alanı içerisinde karşılaştığı N.G ye cebinden çıkardığı toplam uzunluğu 20 cm, ağız uzunluğu 9 cm olan siyah renk sustalı bıçağı göstererek sol kolundan tutup çekmek suretiyle “ A.Ü nün yerini söylemezsen seni öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ve tutuklandığını belirten Onbaşı, zanlının turist statüsü altında KKTC’de bulunduğunu ve 8 gün sonra vizesinin sona ereceğini aktardı.

Terör yaratmak maksadıyla şiddet tehdidi kullanmak, Kanunsuz bıçak taşımak ve Darp suçlarıyla ilgili zanlıya dava tebliğ edildiğini belirten Onbaşı zanlının davaları görüşülünceye değin merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının davasında hazır bulunmasına olanak sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda bir ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.