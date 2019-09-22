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Ayfilon Arkeolojik Alanı ve Ayia Triada Bazilikası’ndaki konservasyon çalışmaları tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, öncelikle müdahale edilmesi kararlaştırılan eserler listesinde yer alan geçmişi dördüncü ve beşinci yüzyıllara dayanan Dipkarpaz Köyü’ndeki Ayfilon arkeolojik alanı ve Sipahi Köyü’nde bulunan Ayia Triada Bazilikası’ndaki mozaiklerde yürütülen konservasyon çalışmalarının başarıyla tamamlanması vesilesiyle dün bir etkinlik düzenlendi.

Ayfilon Arkeolojik Alanı ve Ayia Triada Bazilikası’ndaki konservasyon çalışmaları tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, öncelikle müdahale edilmesi kararlaştırılan eserler listesinde yer alan geçmişi dördüncü ve beşinci yüzyıllara dayanan Dipkarpaz Köyü’ndeki Ayfilon arkeolojik alanı ve Sipahi Köyü’nde bulunan Ayia Triada Bazilikası’ndaki mozaiklerde yürütülen konservasyon çalışmalarının başarıyla tamamlanması vesilesiyle dün bir etkinlik düzenlendi.

22 Eylül 2019 Pazar 07:48
Ayfilon Arkeolojik Alanı ve Ayia Triada Bazilikası’ndaki konservasyon çalışmaları tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, öncelikle müdahale edilmesi kararlaştırılan eserler listesinde yer alan geçmişi dördüncü ve beşinci yüzyıllara dayanan Dipkarpaz Köyü’ndeki Ayfilon arkeolojik alanı ve Sipahi Köyü’nde bulunan Ayia Triada Bazilikası’ndaki mozaiklerde yürütülen konservasyon çalışmalarının başarıyla tamamlanması vesilesiyle dün bir etkinlik düzenlendi.
Komiteden verilen bilgiye göre, birçok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumun da katıldığı etkinlikte, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hadjidemetriou, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözümünü Destekleme Bölüm Başkanı Kjarntan Bjornsson ve UNDP sorumlusu Tiziana Zennaro konuşma yaptı. 

TUNCAY
Kıbrıslı Türk Başkan Ali Tuncay, isimlerimiz, cinsiyetimiz, dilimiz ve inancımız arasında ne kadar fark olursa olsun hepimizin ortak noktasının insan olmamızdan kaynaklandığını, içinde bulunduğumuz küreselleşme çağında, artık bağımsız ve izole bir kültürel mirastan bahsedemeyeceğimizi söyledi. 
Kültürel miras eserlerinin geçmişte çatışmanın bir parçası ve aynı zamanda kurbanı haline geldiğine dikkati çeken Tuncay, kültürel miras eserlerinin artık farklı toplumların barış içerisinde yaşayabileceği barış ve işbirliği kültürünün oluşturulmasına katkısı olan bir unsur haline gelmesi gerektiğini ifade etti. 
Tuncay, kültürel mirasın yaşamdan beslendiğini, yaşadığını ve yaşamı da beslediğini, yani yaşayan ve yaşatan birikimlerimiz olduğuna vurgu yaparak, sahip çıktığımız ve hatta üzerine sürekli koymaya devam ettiğimiz kültürel mirasın geleceğimizi doğru ve sağlam kurmamızı sağlayacağını belirtti. 
Tuncay, farklılıklara saygı,  güven, anlayış ve hoşgörü ortamı içerisinde çalışarak Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yararına olabilecek birçok çalışma yapabileceklerini ve birçok esere yeniden hayat verebileceklerini gösterdiklerini kaydetti.

HADJİDEMETRİOU
Kıbrıslı Rum Başkan Takis Hadjidemetriou, geçtiğimiz Temmuz ayında Baf’taki Osmanlı Hamamı ve Büyük Cami’nin minaresindeki çalışmaların tamamlandığını, bugün ise Karpaz bölgesindeki iki önemli Hristiyan eserindeki çalışmaların sona erdiğini belirterek, tüm bu eserlerin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum mimarlar, arkeologlar, konzervatörler  ve işçilerinin ortak çabasıyla yeniden hayat bulduğuna dikkati çekti. 
Hadjidemetriou, restore edilen eserlerin halklar ve medeniyetler arasındaki işbirliğinin göstergesi olduğunu belirterek, tüm bu eserlerin benzerlikleri ve farklılıklarıyla çok kültürlü Kıbrıs’ı temsil eden, batıyı ve doğuyu, kuzeyi ve güneyi birleştiren eşsiz bir tarih olduğuna işaret etti.

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Hadjidemetriou, kültürel miras eserlerini korumak ve restore etmek için yapılan çalışmaların insanlardan af dilemenin ve onlara barış ve işbirliği için söz vermenin bir yolu olduğunu da ifade etti. 

BJORNSSON
Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözümünü Destekleme Bölüm Başkanı Kjarntan Bjornsson, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin bugünkü etkinlikler dışında bu yıl içerisinde düzenlenecek iki ayrı etkinliği daha bulunduğunu, ayrıca gelecek yılın takviminin de şimdiden çeşitli alanları kapsayan birçok etkinlik içerdiğini söyledi. 
Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin yakın zamanda hayata geçireceği diğer bir projenin Genç Elçiler girişimi olduğunu ifade eden Bjornsson, seçilen Genç Kültürel Miras Elçilerinin barış ve uzlaşı hedefiyle birlikte çalışarak kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunacaklarını kaydetti. 
Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarına vermekte olduğu desteğini kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Bjornsson, kültürel mirasın korunması ve Kıbrıs’taki genç nesillere örnek olması amacıyla yapılan çalışmalara verecekleri destek için kendilerine güvenmeye devam edilebileceğini belirtti.

ZENNARO
UNDP sorumlusu Tiziana Zennaro da, düzenlenen etkinlikle sadece yapılan çalışmaların takdir edilmediğini,aynı zamanda bu adada yaşayan toplumların ortak kültürel miraslarını korumak için yaptıkları işbirliği ruhunun kutlanmakta olduğunu ifade etti.
Ennaro, çalışmaların burada son bulmadığını, bu eserlerin ayakta kalabilmesi, geçmiş ve gelecek nesiller arasında bağ kurulabilmesi için bakımları ve korunmalarının da hayati önem taşıdığını belirtti. 
Projelere bakıldığı zaman aslında birlikte çalışılarak ne kadar çok şey başarılabileceğinin görülmekte olduğunu ifade eden Zennaro, projelerin iki toplumlu ekibin bu güzel çalışmaları tamamlayabilmek amacıyla ne kadar çok çalıştığının da bir göstergesi olduğunu da kaydetti. 
Zennaro ayrıca, alışmalara vermekte oldukları destekten dolayı Kültürel Miras Teknik Komitesi ve uzmanları, UNDP ekibi ve Avrupa Birliği’ne teşekkür etti.  
 

Son Güncelleme: 22.09.2019 11:02
Anahtar Kelimeler:
Ayfilon Arkeolojik AlanıAyia Triada Bazilikası
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