Aydınköy’de Bazı Bölgelere 6 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Kıbrıs Türk Eletyrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Aydınköy’de bölgelere 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
(TUĞ/HA)
Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Kıbrıs Türk Eletyrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Aydınköy’de bölgelere 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Kıbrıs Türk Eletyrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Aydınköy’de bölgelere 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
(TUĞ/HA)