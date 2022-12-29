Aydın:" Kazan yakıcılarında arıza oluştu, kısa sürede giderildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, geçtiğimiz gün yaşanan kısa süreli yoğun duman salınımının, iddia edildiği gibi akaryakıtın kalitesizliğinden değil, kazan yakıcılarındaki arızadan kaynaklandığını, arızanın da kısa sürede giderildiğini açıkladı.

Aydın Teknecik yakıt ölçüm raporlarını da paylaştığı yazılı açıklamasında, “Geçtiğimiz gün yaşanan kısa süreli yoğun duman salınımının sebebi; kazan yakıcılarında kısa süreli oluşan arıza nedeniyle hava yakıt oranının, sistemin düzgün ayarlama yapamaması sonucu. Bu arıza da kısa sürede giderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aydın, bazı basın organlarında “Teknecik Elektrik Santralında akaryakıt kalitesinden dolayı baca gazı salınımı” ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunu kaydetti.

Teknecik Elektrik Üretim Santrali’ne gelen akaryakıtın değerlerinin bağımsız ve uluslararası akredite firma tarafından tahlil edildiğini ve akaryakıtın bu tahlil sonuçlarına göre santral tanklarına boşaltıldığına dikkat çeken Aydın, “Akaryakıtın kalitesiz olduğu ile ilgili belli başlı bazı basın yayın organlarında çıkan maksatlı haberler kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır” dedi.

Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz gün yaşanan kısa süreli yoğun duman salınımının sebebi, santralde kazan yakıcılarında kısa süreli oluşan arıza nedeniyle hava yakıt oranının sistemin düzgün ayarlama yapamaması sonucu. Bu arıza da kısa sürede giderilmiştir.

Halkımızın elektrik ihtiyacını karşılayabilmek adına gece gündüz çalışmalarımızı sürdürmekte olduğumuzu siz değerli halkımızın bilgisine getirir bu vesile ile yeni yılınızı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak kutlarız.”

Kıb-Tek'ten yoğun duman salınımı açıklaması...

Kıb-Tek'ten yoğun duman salınımı açıklaması...