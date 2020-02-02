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Aydın Denktaş’ın ölümünün 1. yıldönümü…

Demokrat Parti (DP) Gençlik Örgütü, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi merhum Aydın Denktaş’ı saygı sevgi ve rahmetle andığını bildirdi.

Aydın Denktaş’ın ölümünün 1. yıldönümü…

Demokrat Parti (DP) Gençlik Örgütü, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi merhum Aydın Denktaş’ı saygı sevgi ve rahmetle andığını bildirdi.

02 Şubat 2020 Pazar 14:58
Aydın Denktaş’ın ölümünün 1. yıldönümü…

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DP Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri’nin imzasıyla yayınlanan mesajda, “Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kıymetli eşi, Denktaş ailesinin kıymetli anneleri, Merhume Aydın Denktaş Hanımefendinin aramızdan ayrılışının 1. yılında kendilerini sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 02.02.2020 18:01
Anahtar Kelimeler:
Aydın Denktaş’ın ölümünün 1. Yıldönümü
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