Ayakları tutmayan köpek aranıyor

ÖRNEK DERNEK KIBRIS HAYVAN HAKLARI
Ergün YAHAT
Ülkemizde faliyet gösteren Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği sokak hayvanlarına yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Dün bir vatandaş tarafından derneğe bildirilen arka ayakları tutmayan muhtemelen kırık olan bir köpeğin yardıma ihtiyacı var demesi üzerine harekete geçen ekipler köpeği yerinde bulmayınca vatandaşlara çağrıda bulunması sosyal medyada büyük takdir topladı.
İşde o paylaşım;
Bu can dün Gönyeli Avcılık atıcılık klübünün hemen yanında görüldü, Arka ayakları tutmayan bu can perişan durumdadır. Onu almaya giden ekip arkadaşımız ne yazık ki bulamadı. Lütfen eğer görürseniz tutup bize bilgi verin, hemen gelip alacağız.
İletişim: 0542 886 44 11 veya Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği