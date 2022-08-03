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Ay sonuna kadar 12.00-16.00 arasında güneş altında çalışmak yasaklandı

03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:30
Ay sonuna kadar 12.00-16.00 arasında güneş altında çalışmak yasaklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarından itibaren ay sonuna kadarki süre içinde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta, güneş altında çalışılmasını yasakladı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı dikkate alınarak üretilen yasaklama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi’nin meteorolojik değerlendirmeleri ışığında Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği temsilcilerinin hassasiyetlerini de dikkate alarak ülkede hava sıcaklığının 4-31 Ağustos tarihleri arasında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden, sürekli dışarda güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla İş Yasası’nın 36’ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 12.00-16.00 saatleri arasında, dışarıda açıkta güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

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Son Güncelleme: 03.08.2022 18:28
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