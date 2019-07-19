Avustralya’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağış

Avustralya’da bulunan St. Albans Kıbrıs Türk Kadınlar Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, St. Albans Kıbrıs Türk Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Ahmet ve eşi Kazım Ahmet, Derneğin Ortaköy’deki merkezini ziyaret ederek Dernek Başkanı Raziye Kocaismail’e, dernek mensuplarından toplanan 690 Sterlin ve 200 Avustralya Dolar bağışı takdim etti.

Ziyarette Gülay Ahmet derneğin yardımlarının süreceğini kaydetti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ise, Avustralya’dan gelen bağış için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.