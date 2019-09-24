Avustralya’da Kıbrıs Türk İslam Derneği Ve Avustralya Türk Radyosu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışta Bulundu

Lefkoşa, 24 Eylül 19 : Avustralya’dan Kıbrıs Türk İslam Derneği ve Avustralya Türk Radyosunun katkılarının her yıl artarak büyüdüğü belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 10 yıldan beri KHYD’ye Melbourne’den Kıbrıs Türk İslam Derneği aracılığı ile gönderilen fitre bağışları yüzlerce Hastanın tedavi masraflarını karşılıyor. Dört yıldır ise yine Melbourne’den, Kıbrıs Türk İslam Derneği’nden ayrı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Yaşlılar Kolu Melbourne – Victoria’dan derneğe ilaç parası gönderiliyor.

Avustralya’da yaşayan Nüvit Mustafa aracılığıyla1690 Avustralya Dolar derneğe telim edildi.



Avustralya Türk Radyosu’nda sürekli Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin haberleri ile radyoda birebir hasta katılımını sağlayan ve Kıbrıs’taki Hastaların Avustralya’da sesi olan Hakkı Süleymana teşekkür eden dernek yetkililer, Aysel Yousuf’a da ulaştırılması için tüm bağış yapan Kuzey Kıbrıs Türk Derneği Yaşlılar Kolu – Melbuorne Viktoria yaşlılarına teşekkür mahiyetinde de ipek kozası pano takdim etti.(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI