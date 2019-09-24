Avustralya’da Kıbrıs Türk İslam Derneği Ve Avustralya Türk Radyosu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışta Bulundu

Lefkoşa, 24 Eylül 19 : Avustralya’dan Kıbrıs Türk İslam Derneği ve Avustralya Türk Radyosunun katkılarının her yıl artarak büyüdüğü belirtildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, 10 yıldan beri KHYD’ye Melbourne’den Kıbrıs Türk İslam Derneği aracılığı ile gönderilen fitre bağışları yüzlerce Hastanın tedavi masraflarını karşılıyor. Dört yıldır ise yine Melbourne’den, Kıbrıs Türk İslam Derneği’nden ayrı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Yaşlılar Kolu Melbourne – Victoria’dan derneğe ilaç parası gönderiliyor.
Avustralya’da yaşayan Nüvit Mustafa aracılığıyla1690 Avustralya Dolar derneğe telim edildi.
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