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Avunduk: “Kamu yönetiminde Afrika standartlarına düştük”

“Çalışanları tenzih ediyorum” diyen KTSO Başkanı Candan Avunduk, kamuda işlerin Afrika ülkeleri standardında olduğunu, iş yapan insanların iş kurmak için bile iki daireye ek bir çok daireyi memnun etmesi gerektiğini, herhangi bir şirketi açmanın üç ayı bulan bir mesele olduğunu anlattı.

15 Ocak 2021 Cuma 14:30
Avunduk: “Kamu yönetiminde Afrika standartlarına düştük”
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, kamuda işlerin Afrika ülkeleri standardında olduğunu, iş yapan insanların iş kurmak için bile iki daireye ek bir çok daireyi memnun etmesi gerektiğini, herhangi bir şirketi açmanın üç ayı bulan bir mesele olduğunu anlattı.

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Katıldığı tv programında konuşan Avunduk şöyle dedi;

“Yüz kusur tane müşavirimiz var: Bu insanların hepsi çok bilgili devlet kademesinde çalışmış tecrübeler… Biz bu insanları alıyoruz çöpe atıp yenileri işe alıp öğretiyoruz. Bu insanlar da ödenmeye devam ederek atıl kalıyorlar. Bu düzen senelerdir var tüm siyasiler biliyor ve kimse de değiştirmek için harekete geçmiyor. Sistemin kötü yönetildiği bir keşmekeş mecrada biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. İş görmeye çalışıyoruz. Bugün bir iş yeri açmanız gerekse iki ayrı daireden görüş almak zorundasınız. Böyle bir şey var mı? Her dairenin gönlünü etmeniz lazım. 6 kasım 2020’de daireden yazı çıkıyor diğer dairelere gidiyor bugüne kadar yani 3 aya yakın süredir yazılar ya gelmemiş ya unutulmuş ya önemsenmemiş ve sair… Ne hikayeler.. Yaşayan birli. Çalışanları tenzih ediyorum ama  bunları bizzat yaşıyoruz böyle bir kamu olabilir mi? Dışardan bakan burası Afrika ülkesi mi? der. Bu standartlara gerilemiş bir konumdayız kamuda…”

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Anahtar Kelimeler:
Candan AvundukKamu YönetimiAfrika Standartları
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