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Avunduk: “Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, pandemi nedeniyle kapanmaların sağlık açısından yarar sağlayacağını, ancak reel sektör ile ilgili ekonomik önlemlerin kapanma ile eş zamanlı açıklanmaması nedeniyle reel sektörün bu yükü taşıyamaz hale geldiğini ifade etti..

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:45
Avunduk: “Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir”
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KTSO Başkanı  Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik önlemler olmadığında ve gözden kaçırıldığında reel sektörde çok büyük sıkıntı yarattığını kaydederek, “Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir. Reel sektörün yok olmasına ramak kalmıştır” dedi.
“Bilinmelidir ki, eğer reel sektör gözden çıkarılıp da uçurumdan aşağı atılacaksa, ipinin ucundaki kamu da peşi sıra gelecektir. Bu nedenle reel sektöre biraz saygı, dikkat ve taleplerine duyarlılık istersek çok şey istemiş olmayız” diyen Avunduk şöyle devam etti:
“Öyle ki, artık bıçak kemiği zorlar durumdadır. Reel sektörün kendi içinde belirli sorumlulukları vardır. Bunlar; çalışanları, işletme giderleri, gelir kayıpları, tahsilat sorunları, ödemekle yükümlü oldukları şeyler gibi. Buna bir de tuz biber eken olgu, hükümet edenlerin reel sektörden zamansız ve acımasız maddi beklentileri eklenince, durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

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Açıklanan ekonomik paketten bir fayda görmeyen reel sektörün dayanma noktası bertaraf edilmiş durumdadır. Sabırlar artık gerçekten tükenmiş durumdadır. Bu düşüncesizce hareketler bizleri toplumsal çatışmanın eşiğine sürüklemektedir.
Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir. Reel sektörün yok olmasına ramak kalmıştır. Bilinmelidir ki, eğer reel sektör gözden çıkarılıp da uçurumdan aşağı atılacaksa, ipinin ucundaki kamu da peşi sıra gelecektir. Bu nedenle reel sektöre biraz saygı, dikkat ve taleplerine duyarlılık istersek çok şey istemiş olmayız. Üretmezsek yok oluruz, üretmezsek kayboluruz, üretmezsek sizler de olmazsınız…”
 

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Son Güncelleme: 15.02.2021 10:49
Anahtar Kelimeler:
Candan Avunduk
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