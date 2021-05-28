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“Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı” konulu webinar düzenlendi

28 Mayıs 2021 Cuma 16:45
“Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı” konulu webinar düzenlendi
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Avrupa Komisyonu tarafından, "Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı” konulu webinar düzenlendi.

Bugün  düzenlenen webinarda kanserin önlenmesi, tedavisi ve bakımı için oluşturulan yeni AB yol haritası ele alındı.  Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi'nin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.

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AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı’nın önemine değindi. Papadopoulos, “Avrupa Kanserle Mücadele Planı, Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen’in 2020 yılının kasım ayında sunduğu Avrupa Sağlık Birliği’nin temel unsurlarından birisidir. Plan, daha güvenli, daha dirençli ve hazırlığını daha iyi yapmış bir Avrupa Birliği çağrısı yapmaktadır. Bu plan ile önlenebilir kanser vakalarını önlemeyi amaçlıyoruz. Unutmamalıyız ki, bütün kanser vakalarının yaklaşık %40’ı önlenebilir vakalardır. Kanserle mücadele planı, istihdamdan eğitime, sosyal politika ve eşitliğe, pazarlama, tarım, enerji, çevre ve iklimden, ulaştırma, uyum politikasına ve vergilendirmeye kadar farklı politika alanlarını da kapsayan eylemlerle desteklenecektir. Bu planın başarısını gerçek anlamda yapılacak ortaklıklar ve iş birliği sağlayacaktır“ ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Avrupa Halk Sağlığı Derneği Kronik Hastalıklar Birimi Başkanı Prof. Julian Mamo, AB'nin Kanserle Mücadele Planı kapsamında, kanserin önlenmesinden kanser tedavisi gören ve kanseri atlatan kişilerin yaşam kalitesine kadar hastalığın tüm evrelerinde en fazla değer katabilecek eylemleri ne şekilde ele alacağını açıklayan bir sunum gerçekleştirdi.

Ardından, Imperial College Londra’dan Kanser Biyolojisi ve Nörobiyoloji Emeritus Profesörü  Mustafa Camgöz, bu yeni planın ortaya koyduğu yeni yol haritası kapsamında çıkış noktası olarak yeni teknolojiler, araştırma ve yeniliklerle, kanserin önlenmesi, tedavisi ve bakımı ile ilgili yeni tedaviler ve entegre yöntemler konusunda bilgi paylaştı.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 16:50
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