Avrupa Parlamentosu’nda Sandalye Dağılımı Brexıt’le Değişti

İNGİLTERE’YE AİT 73 SANDALYEDEN 27’Sİ DİĞER ÜLKELERE DAĞITILDI; 46’SI GELECEKTEKİ GENİŞLEMELER İÇİN KULLANILACAK

Lefkoşa, 31 Ocak 20 (.): İngiltere’nin bugün Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasıyla (Brexit), Avrupa Parlamentosu’ndaki sandalye dağılımı değişti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin açıklamasına göre, 1 Şubat itibarıyla parlamentodaki sandalye sayısı ve dağılım yeniden belirlendi.

1 Şubat'tan, yani yarından itibaren Avrupa Parlamentosu 705 sandalyeye sahip olacak. Parlamentoda, daha önce 751 sandalye vardı.

İngiltere’ye ait 73 sandalyeden 27’si diğer ülkelere dağıtılırken, 46’sı olası genişlemelerde kullanılmak üzere tutulacak.

(GÜL/HÖ) FOTOĞRAFLI- SANDALYE DAĞILIMINA İLİŞKİN GRAFİKLER EKTEDİR