Avrupa Parlamentosu Adayı Kızılyürek Ktös’ü Ziyaret Etti



Lefkoşa, 20 Şubat 19 (.): Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, 23-26 Mayıs’ta yer alacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik seçim çalışmaları kapsamında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.



KTÖS’ten verilen bilgiye göre, Kızılyürek’in aday olma nedenlerini anlattığı görüşmede KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, dünya genelinde yaygınlaşan ırkçılıkla ilgili Avrupa’da verilecek mücadelenin önemli olduğunu, bu nedenle oy kullanılmasının gerekli olduğunu kaydetti.



Kıbrıs’ın birleşmesini isteyen herkesin oy kullanması gerektiğini belirten Elcil, “Bu seçimlerde tarafız; çözüm ve barış için mücadelede bir fırsat penceresi yaratacağını düşünüyoruz” dedi.



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