Avrupa Komisyonu Tarafından Yarın “kullanılmış Ambalaj: Atık Mı, Kaynak Mı?” Başlıklı Webinar Düzenlenecek

WEBİNAR’DA “AMBALAJ ATIĞI YÖNETİMİNDE MODERNİZE EDİLMİŞ BİR YAKLAŞIMIN” ÖNEMİ VURGULANACAK

Lefkoşa, 28 Eylül 20 : Avrupa Komisyonu tarafından yarın, “ambalaj atığı yönetiminde modernize edilmiş bir yaklaşımın” öneminin vurgulanacağı ve ambalaj atığı yönetimi ile ilgili ekonomik fırsatlar ile iyi uygulama örneklerinin ele alınacağı bir webinar düzenlenecek.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Yeşil Düzeni kampanyası kapsamında düzenlenen “Kullanılmış Ambalaj: Atık mı, Kaynak mı?” başlıklı webinar, 11:00 - 13:00 saatleri arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek. AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanacak.

AB tarafından finanse edilen Su/Atık Su, Katı Atık Sektörü Kapasite Artırma Projesinin Ekip Lideri Andy Whiteman, yapacağı sunumda AB’nin Ambalaj Atığı Yönetimi Çerçevesi hakkında bilgi aktaracak.

Aynı projede uzman olarak görev yapan Kyriakos Parpounas, yapacağı sunumda ise Avrupa Birliği Ambalaj Atığı Yönetim Sistemlerini ele alacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşacak.

Kıbrıs Türk Sanayi Odasından Ahmet Gürtuna ise sunumunda, yerel ambalaj üreticilerinin rollerine ve sorumluluklarına dikkat çekecek ve önerilerde bulunacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Ali Şah da, döngüsel ekonomideki istihdam ve ticaret fırsatlarını ve AB standartları ile uyumlu ambalaj atıkların yönetimini ele alacak ve iyi uygulama örneklerini de paylaşacak.

Modern çevre altyapısı oldukça önemli olduğu ve AB tarafından 2006 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumuna çevre sektöründe destek verildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Avrupa Birliği, ambalaj ve ambalaj atığı yönetimini modernleştirme konusunda dünyanın bir numaralı yenilikçisi konumundadır. Son yıllarda önemli derslerin çıkarıldığı bu konuda, yeni iş modelleri ortaya çıkmaktadır. Geçmişten bugüne gelen Yap-Tüket-Çöpe At ekonomisi hızla geçerliliğini kaybetmektedir”.

(ÖZ/HA)