Avrupa Komisyonu’ndan Okullardaki İnsan Haklarına İlişkin Film Gösterimlerine Destek

Lefkoşa, 31 Ocak 19 : Avrupa Komisyonu, 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü çerçevesinde KKTC’deki yedi okulun 9’uncu sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen film gösterimlerine destek verdi.



AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aralık ayında başlayıp, Ocak 2019’da tamamlanan ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ortaklığıyla düzenlenen film gösterimlerine Cumhuriyet Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Lapta Yavuzlar Lisesi\'nden 685 öğrenci katıldı.



Hedefi bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hakları ve AB’nin temel insan haklarına yaklaşımı konularında farkındalık yaratmak olan film gösterimi kapsamında Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı\'ndan Deniz Düzgün, Özge Uğraşın ve Yetin Arslan insan hakları konusunda sunum yaptı.



(ÖZ/FEZ)





