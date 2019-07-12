Avrupa Komisyonu Cep Telefonlarının Karşılıklı Görüşmelere Açılmasını Olumlu Karşıladığını Bildirdi

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Avrupa Komisyonu, cep telefonlarının Kıbrıs’ta kesintisiz kullanılabilmesini sağlayan güven artırıcı önlemi desteklediğini bildirdi.

Açıklamada, Kıbrıs’taki liderler Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından 26 Şubat’ta açıklanan ve dün hayata geçen yeni düzenlemenin iki taraftaki mobil şirketlerin “Comfone” adındaki aracı şebekeyle ayrı ayrı yaptığı anlaşmalar, ayrıca Amerika ve BM’nin desteği ve katkılarıyla hayata geçtiği belirtildi.

Mali İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasası Birliği'nden de sorumlu Avrupa ve Sosyal Diyalog'dan sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, yaptığı açıklamada “Bu önemli güven artırıcı önlemi alma konusundaki kararlılıklarından dolayı her iki lidere de teşekkür ediyorum. Bu inisiyatif, Kıbrıslıların yaşamları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak, çünkü cep telefonu kullanıcıları Yeşil Hattı geçtikleri zaman tasarruf sağlayacak. Bu, Adadaki topluluklar arasında daha fazla etkileşime olanak sağladığı için aynı zamanda sembolik de bir önlem. " ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Komisyonun, Birleşmiş Milletler'in himayelerinde Kıbrıs sorununun adil, kapsamlı ve uygulanabilir bir çözümü için Kıbrıs'taki iki toplumun liderleri arasındaki müzakerelerin desteklenmesinde aktif bir rol oynadığı da belirtildi.

Açıklamada, Komisyon’un Yapısal Reform Destek Servisi’nin (SRSS), Komisyon’un Kıbrıs’taki uzlaşma sürecini destekleme konusundaki çalışmalarını koordine ettiği de kaydedilerek, SRSS’in Kıbrıs genelinde kesintisiz cep telefonu kullanımına ilişkin sözleşmenin imzalanmasını desteklemek için, Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Programından sağlanan mali kaynakların yanı sıra teknik ve yasal danışmanlık sağladığı da belirtildi.

Aramalarsa, İsviçre'den (Bern) Comfone tarafından yönetilen bir GSM hub’ı aracılığıyla yönlendiriliyor.

(RU/ÖK)