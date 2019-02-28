Avrupa Komisyonu 2019/20 Akademik Yılı Bursları İçin Başvuru Kabul Etmeye Başladı



Lefkoşa, 28 Şubat 19 (.): Avrupa Komisyonu, 2019/20 akademik yılına yönelik burslar için başvuru kabul etmeye başladığını duyurdu.



Avrupa Komisyonundan verilen bilgiye göre, 2019/20 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı, Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardım Programı kapsamında finanse ediliyor.



Açıklamada, 2007’den itibaren AB Burslarından bin 400'e yakın bireyin faydalandığı, bu yıl 130 Kıbrıslı Türk'e burs verilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.



Burs başvurularının değerlendirilmesi aşamasında, belirlenmiş öncelikli alanlarda eğitim almayı isteyen başvuru sahiplerinin ek puan kazanacağı kaydedildi.



AB Burs Programı’nın British Council tarafından yürütüldüğü, başvuruların sadece www.abburs.eu internet sitesi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.



(ID/ÖK)

