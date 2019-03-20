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Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası... Avrupa Komisyonu’ndan Yarın Yer Alacak Çeşitlilik Festivaline Destek

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Avrupa Komisyonu, 16 - 24 Mart Avrupa Irkçılığa Eylem Haftası çerçevesinde yarın Lefkoşa Bedesten’de düzenlenecek Çeşitlilik Festivali’ne destek verdiğini belirtti.AB Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın 15.00 - 17.00 saatleri arası yer alacak festivalde, Kıbrıs Türk kültürü ile Kuzey Kıbrıs’ta bulunan farklı kültürlerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.Etkinlikte, Fransız Kültür Derneği, Alman Kültür Derneği, Akova Kadınlar Derneği,...

Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası... Avrupa Komisyonu’ndan Yarın Yer Alacak Çeşitlilik Festivaline Destek

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Avrupa Komisyonu, 16 - 24 Mart Avrupa Irkçılığa Eylem Haftası çerçevesinde yarın Lefkoşa Bedesten’de düzenlenecek Çeşitlilik Festivali’ne destek verdiğini belirtti.AB Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın 15.00 - 17.00 saatleri arası yer alacak festivalde, Kıbrıs Türk kültürü ile Kuzey Kıbrıs’ta bulunan farklı kültürlerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.Etkinlikte, Fransız Kültür Derneği, Alman Kültür Derneği, Akova Kadınlar Derneği,...

20 Mart 2019 Çarşamba 16:32
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası... Avrupa Komisyonu’ndan Yarın Yer Alacak Çeşitlilik Festivaline Destek

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Avrupa Komisyonu, 16 - 24 Mart Avrupa Irkçılığa Eylem Haftası çerçevesinde yarın Lefkoşa Bedesten’de düzenlenecek Çeşitlilik Festivali’ne destek verdiğini belirtti.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın 15.00 - 17.00 saatleri arası yer alacak festivalde, Kıbrıs Türk kültürü ile Kuzey Kıbrıs’ta bulunan farklı kültürlerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Etkinlikte, Fransız Kültür Derneği, Alman Kültür Derneği, Akova Kadınlar Derneği, Filistinli Öğrenciler Grubu, Afrikalı Öğrenciler Grubu, Doğu ve Güney Doğu Kültür Derneği, Kıbrıs Halk Dansları Ekibi (TUFAD), OneWorship, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, KUIR Kıbrıs ve Evrensel Hasta Hakları Derneği kültürel yemekler ve bilgiler sunacak, kültürel gruplar müzik ve dans gösterileri sergileyecek.

AB’nin her tür ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü reddettiği ve kınadığı kaydedilen açıklamada, ceza hukukunun Avrupa Birliği’nde ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün farklı türleri ile mücadeleye katkı koyduğu ifade edildi.

Etkinliğin, Avrupa’da ırkçılığa karşı çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu “UNITED for Intercultural Action” tarafından koordine edildiği ifade edildi.

(ID/SEL) FOTOĞRAFLI
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