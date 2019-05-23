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Avrupa Günü Vesilesiyle Cumartesi Etkinlik Düzenleniyor

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): Avrupa Günü vesilesiyle 25 Mayıs Cumartesi Selimiye Meydanı’nda etkinlik düzenleniyor.

Avrupa Günü Vesilesiyle Cumartesi Etkinlik Düzenleniyor

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): Avrupa Günü vesilesiyle 25 Mayıs Cumartesi Selimiye Meydanı’nda etkinlik düzenleniyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:22
Avrupa Günü Vesilesiyle Cumartesi Etkinlik Düzenleniyor

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): Avrupa Günü vesilesiyle 25 Mayıs Cumartesi Selimiye Meydanı’nda etkinlik düzenleniyor.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, etkinlikler 10:00 ile 13:00 arasında yer alacak. Etkinlikte AB ülkeleri ve AB tarafından desteklenen çeşitli projelerle ilgili bilgiler paylaşılacak.

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Etkinlikte, Papageorgiou String Quartet, FOLKDER halk dansları grubu, LBO Çocuk Korosu ve LBO Latin Orkestrası, Studio 21 Hip Hop dans grubu da sahne alacak.

Schuman Bildirgesinin okunuşunun yıldönümü Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Schuman Bildirgesi, 9 Mayıs 1950’de okunmuş ve Fransa ile Batı Almanya’nın kömür/çelik sanayilerinin birleşmesini öngörüyordu. Bu ortaklık daha sonra Avrupa Birliğine dönüştü.

(ID/ÖK)
 

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