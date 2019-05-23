Avrupa Günü Vesilesiyle Cumartesi Etkinlik Düzenleniyor

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): Avrupa Günü vesilesiyle 25 Mayıs Cumartesi Selimiye Meydanı’nda etkinlik düzenleniyor.
Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, etkinlikler 10:00 ile 13:00 arasında yer alacak. Etkinlikte AB ülkeleri ve AB tarafından desteklenen çeşitli projelerle ilgili bilgiler paylaşılacak.
Schuman Bildirgesinin okunuşunun yıldönümü Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Schuman Bildirgesi, 9 Mayıs 1950’de okunmuş ve Fransa ile Batı Almanya’nın kömür/çelik sanayilerinin birleşmesini öngörüyordu. Bu ortaklık daha sonra Avrupa Birliğine dönüştü.
(ID/ÖK)