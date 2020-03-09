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Avrupa\'da Koronavirüs Vakaları Da Tedbirleri De Artıyor

Berlin, 9 Mart 20 (TAK): Çin\'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.

Avrupa\'da Koronavirüs Vakaları Da Tedbirleri De Artıyor

Berlin, 9 Mart 20 (TAK): Çin\'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:42
Avrupa\'da Koronavirüs Vakaları Da Tedbirleri De Artıyor
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Berlin, 9 Mart 20 (TAK): Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.

İtalya'dan sonra en çok ölümün yaşandığı İspanya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükselirken, bunların 16'sının Madrid'de olduğu açıklandı. Ülkedeki vaka sayısı ise 999'a çıktı. Ülkenin güneyinde 5 aylık bir bebekte koronavirüs tespit edildi.

Vakaların yoğun olduğu Alava'da 2, Vitoria'da ise tüm okullar önlem amacıyla kapatılırken, ülkede ilk kez bu tip bir önlem alınması da dikkati çekti.

İspanya genelinde, eczanelerde maske ve hijyen jeli stoklarının tükendiği görülürken, çok sayıda şirket çalışanlarına evde çalışma hakkı tanınarak virüse karşı tedbirler uygulanmaya başlandı.

Virüs nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'da da vaka sayısı 1126'ya yükselirken, 1000'den fazla kişinin yer aldığı tüm etkinlikler yasaklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu ülkede, Kovid-19 tespit edilenler arasında 4 milletvekili ve 2 meclis çalışanı da bulunuyor.

Vaka sayısı Almanya'da 1112'ye, Portekiz'de de 30'a çıktı. Portekiz'in 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, virüse karşı önlem olarak iki hafta boyunca tüm programını iptal etti, ülkenin kuzeyindeki Porto kenti çevresinde de bazı okul ve enstitüler kapatıldı.

İTALYA BAŞBAKANI CONTE, KOVİD-19 TESTİ YAPTIRDI

Virüs nedeniyle şu ana kadar 366 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 bin 375 kişide de virüsün tespit edildiği İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, virüse yönelik tahminde bulunmanın zor olduğunu söyledi.

La Repubblica gazetesine konuşan Conte, halka, koronavirüsün yayılmasını önlemek için aldıkları tedbirlere uyma çağrısı yaparak, "Kurallara saygılı olmak ana unsurdur. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Conte, kendisinin de Kovid-19 testi yaptırdığını ve doktorların kendisini sürekli izlediğini belirterek, test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

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İtalya'da ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina ile iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin yanı sıra Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio'da da virüs tespit edildi.

AB KONSEYİ VE NATO DA TEDBİR ALIYOR

Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da ise tespit edilen vaka sayısı 239'a ulaştı.

Virüsün görüldüğü resmi kurumlar arasında NATO'nun Brüksel'deki karargahı, Mons karargahı, AB'nin Savunma Ajansı ve AB Konseyi de yer alıyor.

Sıklıkla toplantıların yapıldığı AB Konseyi, Kovid-19 bağlamında bazı tedbirler aldı. Toplantı sayısını azaltacağını açıklayan Konsey, yapılacak toplantılara da katılımın düşük tutulacağını belirtti. Konsey, tüm ziyaretçi gruplarının da bir süreliğine askıya alınacağını bildirdi.

Benzer şekilde NATO da Brüksel'deki karargahında bugün bir vaka tespit edilmesinin ardından toplantı sayısını azalttığını ve personelin seyahatlerinin de askıya alındığını duyurdu.

ARNAVUTLUK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bugün ilk 2 vakanın tespit edildiği Arnavutluk'ta ise okullar 23 Mart'a kadar tatil edildi.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 3 Nisan'a kadar ülkedeki spor etkinlikleri, konserler, konferanslar ve kültürel faaliyetlerin yapılmamasını talep ederken, ikinci emre kadar ilaç ve sağlık malzemelerinin ülke dışına satışı yasaklandı.

Vaka sayısı Avusturya'da 112'ye yükselirken, Çekya'da sınırlarda ve trenlerde vücut ısısı ölçümlerine başlandı.

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı Slovenya'da 16, Macaristan'da 9, Slovakya'da 5, Kuzey Makedonya'da ise 4'e yükseldi.

(AA/FG) GRAFİKLİ

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